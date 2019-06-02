Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России, приглашение Трампа и День защиты детей

Новости Украины: На военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске 1 июня прогремели взрывы, десятки пострадавших. В Украине отметили День защиты детей. На Киевщине подстрелили 5-летнего мальчика и в этом подозревают правоохранителей. Президент США пригласил Зеленского в Вашингтон. Дональд Трамп лишил Индию торговых льгот. С 2020 года детей не будут принимать в детдома. Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм. Такими были главные новости 1 июня в Украине и мире.

Взрывы на заводе в России

На заводе в российском Дзержинске прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Взрывной волной выбило окна в домах вокруг. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Завод "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

В результате инцидента пострадало 79 человек Пожар на заводе со взрывчаткой в Дзержинске: пострадавших 79, в городе чрезвычайное положение . За помощью к медикам обратились 38 работников завода и 41 местный житель. 15 из них попали в больницы.

Взрывы произошли в цехе, где производят тротил. После этого вспыхнул пожар площадью более 100 квадратных метров, его уже ликвидировали. Местные жители жаловались на едкий дым, однако власти утверждают, что здоровью людей ничего не угрожает.

Президент США пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американского коллеги Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Информации о дате поездки пока нет. По данным СМИ она состоится после возможной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.

Источник в Белом доме подтвердил, что Трамп отправил приглашение украинскому лидеру.

День защиты детей

Ежегодно 1 июня в Украине и еще более 60 странах отмечают Международный день защиты детей.

В День защиты детей украинские политики поделились в сети фотографиями своих детей и мечтами о лучшем будущем для маленьких украинцев. В частности, фото со своими детьми и женой опубликовал президент Владимир Зеленский.

А в офис политсилы "Европейская Солидарность" пятого президента Петра Порошенко работники пришли на работу вместе со своими детьми. Они вместе разрисовали большую карту Европы.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук также оставил поздравительное сообщение: "Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше всего!"

Стрельба в ребенка

В Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Полицейские утверждают, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

Однако, когда медики сделали ребенку операцию, выяснили, что в голову мальчика стреляли из пистолета. Поэтому правоохранители дополнительно осмотрели место инцидента и обнаружили гильзы от патронов, стаканчики и банки.

5-летний мальчик получил огнестрельное ранение и попал в реанимацию

К нанесению травм ребенку могут быть причастны 2 работника Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Поэтому следователи Госбюро расследований открыли дело и проводят расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. В помещениях полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

Полицейских планируют задержать и объявить им о подозрении в попытке умышленного убийства малолетнего ребенка. Правоохранителям также планируют избрать меру пресечения.

Зеленский расширил структуру АП

Президент Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Президент США лишил Индию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп вывел Индию из списка развивающихся стран, на которые распространяются торговые льготы в рамках американской Генеральной системы преференций.

Соединенные Штаты Америки с 5 июня прекратят привилегированный режим торговли с Индией, объявил американский президент Дональд Трамп. Индия в течение десятилетий была крупнейшим бенефициаром программы Общей системы преференций (GSP) США. Эта система позволяла стране беспошлинно экспортировать товаров на сумму 5,7 миллиарда долларов в год, отмечает Конгресс США.

"Я определил, что Индия не заверила Соединенные Штаты, что она обеспечит справедливый и умный доступ к своим рынкам (...) Соответственно, целесообразно отменить определение Индии как страны-бенефицара, что развивается", - заявил американский президент в пятницу, 31 мая, передает агентство AFP. Он добавил, что хочет, чтобы американские товары имели больше доступа к индийского рынка.

С 2020 года детей не будут принимать в детдома

Ульяна Супрун сообщила, что с 2020 года дома ребенка начнут трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

"На самом деле из детей, живущих в таких учреждениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, чтобы эти дети росли в своей семье, "ищем способы помочь таким семьям".

"В прошлом году мы подготовили проект постановления Кабинета министров Украины" Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям ". По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи", - отметила чиновник.

Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм

В субботу,1 июня, в Мадриде на стадионе "Метрополитано" в рамках финального матча Лиги чемпионов встретились Тоттенхэм и Ливерпуль. Итогом противостояния стала победа Ливерпуля со счетом 0:2. В составе мерсисайдцев отличились Салах и Ориги. Эта победа стала шестой для Красных в главном еврокубке.

Ливерпуль в 6-й раз берет престижнейший еврокубок.

МИД Украины призвал усилить давление на РФ

Министерство иностранных дел Украины обратилось ко всем главам МИД стран-партнеров с просьбой усилить давление на Россию для выполнения решения Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения украинских кораблей и моряков.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.