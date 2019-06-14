Итоги 13 июня: "Нафтогаз" vs "Газпром", партийные списки Зеленского и Порошенко, ВНО

Новости Украины: Россия в ожидании смены украинских переговорщиков намерена провести газовые переговоры осенью. Имена в списках "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". Кто не сдал ВНО 2019.

Трехсторонние газовые консультации: когда

Российская сторона заявила о возможных трехсторонних консультациях по газовым вопросам во второй половине сентября этого года. Об этом сообщили министр энергетики РФ Александр Новак, который провел встречу с председателем Еврокомиссии Марошем Шевчовичем.

Российский министр убежден, что вторая половина сентября — лучшее время для конструктивных переговоров, которые в телефонном режиме начнутся уже летом. Основные консультации запланированы на вторую сентября.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевчович выразил надежду на конструктивные переговоры в сентябре, и они не будут продолжаться «ни в ноябре, ни в декабре».

НАК "Нафтогаз Украины" сожалеет в связи с очередной отсрочкой по инициативе России трехсторонних переговоров с участием ЕС для обсуждения транзита газа после 2019 года, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными".

"Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", – подчеркнул Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о предложении "Газпрома" подписать мировое соглашение.

По его словам, НАК, в свою очередь, готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" $2,8 млрд убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

Слуга Народа и Европейская Солидарность

Политическая партия "Слуга народа" в четверг обнародовала список из 201 кандидата в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе на внеочередные парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Киеве прошел съезд политической партии "Слуга народа", где были представлены партийные списки и названы кандидаты-мажоритарщики.

В "Слуге народа" рассказали о структуре штаба. Предвыборная кампания политической силы "Слуга народа" состоит из трех больших блоков.

"Первый блок - это содержательная история, программа, которую курирует идеолог нашей партии и президентской кампании Руслан Стефанчук", - сказал Корниенко.

"Есть технологическая часть штаба, но по причинам безопасности мы этих людей не светим, ведь они фактически будут заниматься курированием мажоритарных кампаний. Мы все знаем, что в Украине это непростая история", - отметил он.

По его словам, третий блок - это диджитал, за который отвечает Михаил Федоров.

"Будет мощная история с местными диджитал-кампаниями, где все будет делаться децентрализованно, на местах", - добавил политик.

Партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко также объявила список из 50-ти кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Поведет "Европейскую солидарность" на выборы экс-президент Украины Петр Порошенко.

Сколько абитуриентов не сдали ВНО по украинскому

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов.

"13 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Было определено пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в четверг.

В частности, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог преодолели: по украинскому языку и литературе 84% лиц; по математике 81,83%, по физике 85%.