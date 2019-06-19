Итоги дня 18 июня: Визит Зеленкого в Берлин, встреча с Меркель, ЦИК о выборах

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский осуществил официальный визит в Берлин и провел ряд встреч, в ЦИК объяснили, как повлияет решение Конституционного суда на решение президента Украины о роспуске Рады. Подробно читайте в нашем материале.

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Визит Зеленского в Германию

На следующий день после посещения Парижа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. В поездке его сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, заместитель главы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Встреча Зеленсокго и Меркель

В ходе своего визита в Германию президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Ангелой Меркель. Днем, когда канцлер Германии в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнение национальных гимнов, Меркель начало трясти.

Но на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше.

"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды - я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала она.

Заявления Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в Украину.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Меркель выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.

Заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с РФ посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который их туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину как для Европы, так и для нашей страны.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине.

Предложение Зеленского по обмену пленными

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обмен заложников 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации конфликта на Донбассе.

"Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации", - говорится в сообщении.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может нам помочь. Нам надо отстраивать школы, детсады, дороги, которых нет", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский встретился с представителями крупнейших партий Германии

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, провел встречи с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабек и партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Глава государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Кроме того, президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.

"Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширение санкций против России", - говорится в сообщении.

Что Зеленский скажет Путину при встрече?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече со своим коллегой президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных Донбасса и Крыма.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.

"Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Как отреагировали в РФ?

В Кремле видели высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он при возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью", - сказал Песков журналистам.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.

В ЦИК считают, что Конституционный суд не может остановить выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объясняет, что Конституционный суд не может остановить парламентские выборы, даже если признает указ о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Он может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады. Однако ЦИК находится в "очень сложной ситуации".

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны себя вести... Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", – сказала она.

При этом Слипачук не смогла объяснить все последствия того, если суд признает указ о роспуске Рады и назначении выборов неконституционным. Так, процесс подготовки к выборам стартовал и "он не может быть отложен или временно остановлен".