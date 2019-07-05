Итоги 4 июля: Клюев&Шарий отстранены, закон о люстрации, "Слуга народа" о Донбассе

Новости Украины: Двух одиозных личностей таки не допустили на выборы. Конституционный суд собирается отменить закон о люстрации. Реинтеграция Донбасса по версии "Слуги народа". Перетасовка партий при 5 млн напечатанных бюллетенях.

Шарий и Клюев - уже все

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины во время внеочередных парламентских выборов 21 июля.

"ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОВО № 46", - отметили в ОПОРЕ.

Кроме того, по его данным, ЦИК также единогласно отменила регистрацию Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты по избирательному списку "Партии Шария" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации кандидатами на предстоящие парламентские выборы 21 июля Андрея Клюева и Анатолия Шария.

"Я приветствую взвешенное и справедливое решение, которое приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Конституционный суд может отменить закон о люстрации

Пятый президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда (КС) Украины на ул.Жилянской в Киеве.

"Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также призвал все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в стране, а Верховную Раду просит рассмотреть законопроект по усовершенствованию закона о люстрации.

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины прошли многочисленные пикеты разных политических сил, которые выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

"Как действующий премьер-министр, я призываю все ветви власти не допустить сворачивания люстрационных процессов. Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывало правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще 4 года назад, по усовершенствованию закона о люстрации и во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии", - написал Гройсман на своей странице в Фейсбуке.

По состоянию на 10:00 должно было начаться закрытое заседание КС по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти".

К этому времени под судом собралось около 500 человек. В частности, на митинге присутствуют активисты таких политсил как: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди".

Также у суда проходит акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" в которой участвуют: народный депутат Егор Соболев, глава совета ОО "Общественный люстрационный комитет" в 2015-2018 годах Александра Дрик, представитель ОО "Автомайдан" Екатерина Бутко, член общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Хутор.

Решение Конституционного суда Украины по конституционности закона "Об очищении власти" будет промежуточным, однако оно было перенесено.

"Слуга народа" впервые заговорила о реинтеграции Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что процесс возвращения временно оккупированных территорий Донбасса будет тяжелым и долгим.

"Тема временно оккупированных территорий, в первую очередь, Донбасса, к сожалению, актуальна на протяжении многих лет… Мне кажется, что на протяжении последних лет она часто была политической составляющей, которая не до конца была связана с реальной политикой по урегулированию ситуации на Донбассе", - отметил Разумков.

Разумков подчеркнул важность выработки информационной политики и стратегии по возврату временно оккупированных территорий.

Разумков подчеркнул, что есть ряд направлений и путей, которые Государству Украина нужно будет пройти, чтобы "снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг, чтобы наши пограничники стояли на всей границе нашего государства в тех рамках, в которых его признает весь цивилизованный мир".

Разумков считает, что война на Донбассе – это "первая война, в которой информация стала основным видом вооружения и часто убивает гораздо сильнее и больнее, нежели это делают пули, снаряды или мины".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о начавшейся "реанимации" Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я думаю, что по поводу карты ("Дорожной карты" имплементации Минских соглашений – Ред.) - она более чем четко прописана в тех же Минских договорённостях. Главное, чтобы все участники процесса действительно хотели ее реализации. К сожалению, мы сегодня видим немножко другую ситуацию, в первую очередь - со стороны РФ", - отметил он.

"Мы видим определенные позитивные моменты уже. Мы видим реанимацию "Минска" благодаря тому, что президент вернул в этот процесс Кучму", - сказал Разумков.

Очередное абсурдное решение украинского суда