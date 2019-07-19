Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса

Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание ВРУ.
Президент Украины Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.
Свое послание Парубию Президент Украины сопроводил комментарием. "Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен другим – Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.
Он напомнил, что в соответствии со ст.90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва, а Парубий "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".
Спикер ВРУ ответил на повторный запрос Президента на своей странице в Facebook: "Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование".
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