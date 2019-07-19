Скачать
Пятница, 19.07.2019
Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке
Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке
Заря узнала соперника в Лиге Европы
Заря узнала соперника в Лиге Европы
Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия
Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия

Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса

Смотрите фото (4)
Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
07:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент безуспешно пытался добиться созыва ВРУ. НБУ сделал оптимистичные финансовые прогнозы. Украинские власти отреагировали на новою волну "паспортизации Донбасса" со стороны РФ.

Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание ВРУ.

Президент Украины Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

Свое послание Парубию Президент Украины сопроводил комментарием. "Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен другим – Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в соответствии со ст.90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва, а Парубий "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

Спикер ВРУ ответил на повторный запрос Президента на своей странице в Facebook: "Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование".

НБУ сделал оптимистичные финансовые прогнозы

Нацбанк существенно улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального ВВП в этом году повышена с 2,5% до 3%, в следующем - с 2,9% до 3,2%.

Кроме того, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривны.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс" - сказал Смолий на пресс-брифинге в четверг.

Также в НБУ подчеркнули, что смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной. Это связано с тем, что решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, и персонализировать вопрос сотрудничества Украины с МВФ не стоит.

В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"

Отставка Кристин Лагард с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с ее переходом на должность президента Европейского центрального банка не повлияет на отношения Украины с МВФ, считает глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

Напомним, что НБУ заложил в прогноз $2 млрд от МВФ в IV кв.-2019 по новой программе

Украина отреагировала на новый указ Владимира Путина о выдаче паспортов РФ на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины осудило новую попытку российской власти по распространению упрощенного порядка принятия гражданства РФ украинскими гражданами Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба министерства.

В МИД Украины требуют от российской стороны безотлагательной отмены всех агрессивных решения в отношении Украины и устранения их негативных последствий.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что новый паспортный указ Путина – это "метка территории".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

НБУ, МВФ, ВРУ, Донбасс, Курс гривны, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Георгий Тука, Яков Смолий, ОРДЛО, Паспортизация Донбасса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
04 Кабмин изменил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
05 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Глава МИД Ирана не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике
В Иране не подтвердили информацию о сбитом БПЛА
Сегодня Google Doodle говорит, что 50 лет со дня высадки на Луну
Сегодня Google Doodle говорит, что 50 лет со дня высадки на Луну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь