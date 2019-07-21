Выборы в Верховную Рауду Украины
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Итоги 20 июля: затишье перед выборами, годовщина убийства Шеремета и задержание британского танкера

Итоги 20 июля: затишье перед выборами, годовщина убийства Шеремета и задержание британского танкера
07:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: День до выборов. Третья годовщина убийства Шеремета. Задержание британского танкера в Ормузском проливе.

День тишины 

В Украине в субботу, 20 июля, была запрещена любая предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Неформально последний день перед днем голосования называют "днем тишины".

Накануне выборов спецподразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД приступили к дежурству по всей стране.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - сообщил глава МВД Арсен Аваков. 

 

Как сообщили в движении "ЧЕСНО", из участия в досрочных парламентских выборах в мажоритарных округах выбыли 136 кандидатов, 93 самовыдвиженцев и 43 - выдвиженцы от партий, 27 из них были "клонами" на 17 округах.

В свою очередь наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщили о массовых фактах нарушений действующего законодательства в день тишины: размещение в округах агитационных материалов политических партий, размещение новых билбордов.

"Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Произошли и другие неприятности, так в участковой избирательной комиссии (УИК) заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия испортили все избирательные бюллетени

Годовщина гибели Павла Шеремета

Сегодня в Киеве в третью годовщину гибели журналиста Павла Шеремета состоялась акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Почтили память погибшего на месте, где произошел взрыв его автомобиля, в результате которого журналист погиб. Люди принесли туда цветы.

Присутствующие на акции друзья, коллеги и неравнодушные граждане отмечают, что расследование убийства Шеремета движется очень медленно.

В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соберет правоохранительные органы, чтобы они доложили ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в свою очередь заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек, а также есть "горячие версии".

США и ОБСЕ также призвали украинские власти завершить расследование.

Захват британского танкера 

Шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero был задержан "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР).

Правительство Великобритании заявило, что глубоко обеспокоено неприемлемым захватом Ираном танкера, шедшего под флагом Британии.

Владельцы танкера Stena Impero заявили, что они не смогли связаться со своим судном, которое было захвачено в Ормузском проливе, ключевом водном пути в регионе.

В Иране же заявили, что захватили британский коммерческий танкер в Ормузском проливе из-за нарушений правил судоходства.

"Нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права, во время его прохода через Ормузский пролив в пятницу вечером", - говорится в сообщении, распространенном местными СМИ.

Германия уже призвала Иран немедленно отпустить задержанное судно, а в Центральном командовании Вооруженных сил США (Centcom) приступили к разработке международной морской операции Sentinel для "обеспечения свободы навигации".

Также МИД Великобритании подтвердил информацию о задержании второго танкера в Ормузском проливе. Речь идет о судне MV Mesdar под либерийским флагом, которым владеет компания Norbulk Shipping, базирующаяся в Великобритании. Позднее компания-владелец сообщила, что танкер был отпущен.

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Юрий Луценко, Великобритания, Иран, Арсен Аваков, День тишины, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Ормузский пролив, Парламентские выборы 2019.
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