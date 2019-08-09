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Пятница, 09.08.2019
Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
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Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ

Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
07:19 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Достижения Зеленского в Турции. Силовики увезли экс-президента Киргизии. Одно из дел Майдана закрыто. За газ в августе заплатим меньше.

Зеленский завершил визит в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем І на Фанаре в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость Церкви.

Уже в Украине Зеленский сообщил, что обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем I в ходе встречи на Фанаре (Стамбул, Турция) ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

СМИ выяснили, что во время своего первого официального визита в Турцию не подписал совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем, что было запланировано накануне.

Одно из дел Майдана закрыто

Определение Червонозаводского районного суда Харькова о закрытии в связи с истечением сроков давности уголовного производства в отношении экс-заместителя начальника городского управления милиции Харькова Александра Гапуры, обвиняемого в том, что он дал указание разогнать Евромайдан возле Академии Внутренних войск в феврале 2014 года, вступило в силу.

Атамбаев после нескольких штурмов был задержан

Сотрудники силовых структур Киргизии задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после задержания отвезли в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Цена за газ в августе будет ниже

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в августе.

Футбол

ФК Мариуполь и ФК Заря сыграли первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА предствитель Украины ФК Мариуполь встречался с голландским клубом АЗ. Поединок проходил в Одессе на стадионе "Черноморец".

8 августа, луганская Заря и ЦСКА (София) провели первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски".

Теннис

Свитолина пробилась в третий круг турнира WTA в Торонто

Первая "ракетка" Украины 24-летняя Элина Свитолина вышла в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) с призовым фондом $2,83 млн.

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Все по теме:

Газ, Киргизия, ФК Заря, Алмазбек Атамбаев, Владимир Зеленский, ФК Мариуполь, Дела Майдана.
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