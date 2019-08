Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове

День шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что сегодня перед украинскими горняками появляются новые вызовы и стоят ответственные задачи.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником.

Он отметил, что угледобывающая отрасль является очень важной для экономики страны.

Саммит "Большой семерки"

Канада выступила против приобщения России к встречам стран "Большой семерки" (G7) (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

На саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, лидеры стран согласились, что в настоящее время для такого решения еще слишком рано.

Лидеры США, Франции и Италии выступили "за" возвращение России в "Большую семерку", а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражают против таких планов.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин в Twitter.

As I just said on @CNN @NewDay, my reporting is that Johnson, Merkel and Trudeau argued against readmitting Russia to the @G7 at dinner last night, while Macron expressed support for the move. #G7 #G7Summit #G7Biarrirz

— Josh Rogin (@joshrogin) August 25, 2019