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Понедельник, 26.08.2019
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
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Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове

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Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
07:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине отметили День шахтера. Во Франции продолжается саммит G7. Обрушение моста в Харькове. Украинка защитила титул чемпионки мира по дзюдо. Книгу украинского писателя выдали заграницей.

День шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что сегодня перед украинскими горняками появляются новые вызовы и стоят ответственные задачи.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником.

Он отметил, что угледобывающая отрасль является очень важной для экономики страны.

Саммит "Большой семерки"

Канада выступила против приобщения России к встречам стран "Большой семерки" (G7) (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

На саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, лидеры стран согласились, что в настоящее время для такого решения еще слишком рано.

Лидеры США, Франции и Италии выступили "за" возвращение России в "Большую семерку", а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражают против таких планов.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин в Twitter.

"По моей информации, на вчерашний ужин (премьер-министр Великобритании Борис - ред.) Джонсон, (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель и (премьер-министр Канады Джастин - ред.) Трюдо выступили против возвращения России в Группу семи, в то время как (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон поддержал эту идею", - написал журналист.

Обрушение моста в Харькове

В воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Харьковская полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

Украинка защитила титул чемпионки мира по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо в категории до 48 кг, защитив звание лучшей в мире на первенстве в Токио.

В финале Белодед встретилась с японской спортсменкой 24-летней Тонаки Фуна, которая становилась чемпионкой мира в 2017 году.

Белодед победила на чемпионате мира-2019 в возрасте 18 лет и 11 месяцев, став самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

Книгу украинского писателя выдали заграницей

Книга "Куркуль" украинского писателя Максима Бутченка, повествующая о событиях в Украине в 1930-х годах, вышла в нидерландском издательстве Woord in blik под названием "De Rode Driehoek" ("Красный треугольник").

"Куркуля" перевел известный голландский переводчик Ари Ван де Ент, ранее переводивший роман Сергея Лойко "Аэропорт".

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Ангела Меркель, Саммит, Россия, Борис Джонсон, Дзюдо, Дональд Туск, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, G8, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, G7, Джастин Трюдо, Дарья Белодед, Эммануэль Макрон, Джузеппе Конте.
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