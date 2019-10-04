Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина

1 Подписан меморандум между НБУ и Кабмином Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

2 Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса учтет «красные линии» и общественное мнение

3 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в Украине. Владимир Зеленский прокомментировал недовольства относительно утвержденной "формулы Штайнмайера"

4 Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уважает конституционное право граждан на протест, но призывает не поддаваться на манипуляции и провокации. Зеленский объяснил "формулу Штанмайера"

5 Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса. Саудовская Аравия возобновила добычу нафты в прежних объемах

6 Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки. В Германии отмечают 29-летие со дня объединения страны

7 В ФРГ День германского единства является национальным праздником и нерабочим днем. В городах по всей стране организованы торжественные мероприятия, пишет в четверг газета Bild. Гривна прекратила падения

8 По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Зеленский назначил нового секретаря СНБО Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.

9 Предлагаем Вам ознакомится с биографией нового секретаря СНБО. Отопительный сезон в Украине

10 Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон 2019/20 начался вовремя во всех городах Украины. Британская королева страдает от болей

11 Британская королева, которая недавно подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене. Ален Делон вернется в кино