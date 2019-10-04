Скачать
Пятница, 04.10.2019
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
Слова Михайличенко после матча против Лугано в Лиге Европы
Слова Михайличенко после матча против Лугано в Лиге Европы
День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов

Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина

Смотрите фото (13)
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
07:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Новый секретарь СНБО. Меморандум между Кабмином и НБУ. Зеленсий о "формуле Штанмайера". Закон о статусе Донбасса. Страдание Англиской королевы. Ален Делон вернется в кино. Матч Александрии с Гентом.

  • 1

    Подписан меморандум между НБУ и Кабмином

    Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

  • 2

    Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса учтет «красные линии» и общественное мнение

  • 3

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в Украине.

    Владимир Зеленский прокомментировал недовольства относительно утвержденной "формулы Штайнмайера"

  • 4

    Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уважает конституционное право граждан на протест, но призывает не поддаваться на манипуляции и провокации.

    Зеленский объяснил "формулу Штанмайера"

  • 5

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса.

    Саудовская Аравия возобновила добычу нафты в прежних объемах

  • 6

    Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки.

    В Германии отмечают 29-летие со дня объединения страны

  • 7

    В ФРГ День германского единства является национальным праздником и нерабочим днем. В городах по всей стране организованы торжественные мероприятия, пишет в четверг газета Bild.

    Гривна прекратила падения

  • 8

    По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

    Зеленский назначил нового секретаря СНБО

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.

  • 9

    Предлагаем Вам ознакомится с биографией нового секретаря СНБО.

    Отопительный сезон в Украине

  • 10

    Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон 2019/20 начался вовремя во всех городах Украины.

    Британская королева страдает от болей

  • 11

    Британская королева, которая недавно подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене.

     Ален Делон вернется в кино

  • 12

    Актер Ален Делон, который пережил инсульт, справился с болезнью и теперь готов вернуться в кино.

    Историчный матч Александрии с Гентом

    Во втором туре группового раунда Лиги Европы Александрия противостояла Генту. Поединок проходил во Львове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

НБУ, Гривна, Кабмин, Саудовская Аравия, Ален Делон, СНБО, Отопительный сезон, Британская королева, Владимир Зеленский, Формула Штанмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
04 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
05 Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина готовит &quot;еще более масштабный&quot; обмен удерживаемыми
Украина готовит "еще более масштабный" обмен удерживаемыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь