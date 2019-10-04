Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина

Подписан меморандум между НБУ и Кабмином
Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.
Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса учтет «красные линии» и общественное мнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в Украине.
Владимир Зеленский прокомментировал недовольства относительно утвержденной "формулы Штайнмайера"
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уважает конституционное право граждан на протест, но призывает не поддаваться на манипуляции и провокации.
Зеленский объяснил "формулу Штанмайера"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса.
Саудовская Аравия возобновила добычу нафты в прежних объемах
Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки.
В Германии отмечают 29-летие со дня объединения страны
В ФРГ День германского единства является национальным праздником и нерабочим днем. В городах по всей стране организованы торжественные мероприятия, пишет в четверг газета Bild.
Гривна прекратила падения
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.
Предлагаем Вам ознакомится с биографией нового секретаря СНБО.
Отопительный сезон в Украине
Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон 2019/20 начался вовремя во всех городах Украины.
Британская королева страдает от болей
Британская королева, которая недавно подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене.
Ален Делон вернется в кино
Актер Ален Делон, который пережил инсульт, справился с болезнью и теперь готов вернуться в кино.
Историчный матч Александрии с Гентом
Во втором туре группового раунда Лиги Европы Александрия противостояла Генту. Поединок проходил во Львове.