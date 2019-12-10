Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН

Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года провели встречу.
9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин провели встречу в Париже.
Переговоры прошли в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.
В Париже ветераны войны с Россией потребовали не допустить капитуляции Украины.
В Париже украинские ветераны войны с Россией требовали недопущения сдачи интересов нашей страны по результатам саммита в нормандском формате.
На ул.Банковой возле здания Офиса президента прошла акция "Варта на Банковой".
Активистки женского движения Femen в понедельник провели акцию протеста возле Елисейского дворца в Париже против агрессивной внешней политики президента Российской Федерации Владимира Путина.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма.
Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".
Инфляция в Украине в ноябре упала до 0,1%, в годовом измерении – до 5,1%.
Потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце и 1,4% в ноябре-2018.
Полиция начала уголовное производство против Богдана по заявлению Кличко.
Национальная полиция Украины начала уголовное производство против главы Офиса президента Андрея Богдана по заявлению городского главы Киева Виталия Кличко о вероятном "самоуправстве" главы ОП.
Гвардиола может уйти из английского клуба в конце сезона.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост по завершению нынешнего сезона. Отмечается, что вероятность ухода испанца возрастет в том случае, если Горожане выиграют Лигу чемпионов.
Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 17-го тура Favbet Лиги.
Защитник Зари Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 17-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.
Крузейро имеет долг перед Зарей, за футболиста, который не сыграл за луганчан и матча.
Бразильский «Крузейро», который накануне впервые в истории вылетел из Серии А, может начать следующий сезон в чемпионате Бразилии с отрицательным балансом набранных очков.
Энтони Джошуа после победы над Руисом заявил, что готов к новым вызовам.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) выразил уверенность в будущих победах над Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 KO) и Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 KO).
Украинская певица и молдавский артист вновь займут тренерские кресла главного вокального шоу страны.
Популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан стали тренерами юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны".
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на престижную премию "Золотой глобус 2020".
Снова в конце текущего года Голливуд и все, кто причастны к американскому кинематографу, затаили дыхание, ведь 9 декабря HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы) объявила все лучшие работы, проекты и кинотворцов, которые будут иметь возможность стать лауреатом определенной номинации.
Илон Маск рассекретил дату выхода первого электроквадроцикла
Бизнесмен по-прежнему не раскрывает технических характеристик будущей новинки, но уже поделился датой выпуска Tesla Cyberquad. В своем Twitter Илон Маск рассказал о сроках релиза Cyberquad и намекнул на дальнейшее развитие линейки.