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Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
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Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН

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Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Нормандский саммит. Резолюция Генассамблеи ООН. Полиция открыла дело против Богдана и другие.

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Ангела Меркель, ООН, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым, Нормандский формат, Андрей Богдан, Эммануэль Макрон.
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