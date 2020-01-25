Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае

В Украине чтят память погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе.
В Украине 24 января - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе.
Владимир Зеленский сделал заявление по поводу пятой годовщины обстрела Мариуполя террористами.
Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны.
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему несколько историй об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и о своей собственной семье, пострадавшей от Холокоста.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Петр Порошенко хотел зайти с половиной фракции на допрос в ГБР, однако пустили только его с адвокатом.
Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) используют вызовы на допросы с целью препятствовать проведению международных встреч и визитов, считает Петр Порошенко.
Порошенко также заявляет, что уголовные производства против него инспирированы представителями "пятой колонны".
В Украине уже изучили три случая подозрения на заражение новым вирусом из Китая.
В Украине изучали три случая подозрения на поражение коронавирусом: два из них не подтвердились, а третий исследуют эпидемиологи.
В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.
Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.
В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Европейского союза.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подписал соглашение о Brexit с Европейским союзом.
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи".
Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, теперь они показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", говорится в заявлении организации "Бюллетень ученых-атомщиков".
Завершился финал женского чемпионата мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной.
Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь защищала свой титул от 21-летней россиянки Александры Горячкиной на протяжении последних трех недель.
Дениз Херрманн уверенно выиграла индивидуальную гонку в Поклюке.
В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка.
Футболисты киевского "Динамо" провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе 2020 году в Белеке (Турция).
Поединок "бело-синих" с хорватским клубом "Хайдук" завершился минимальным поражением "бело-синих" - 0:1.
Микель Артета прокомментировал трансферные слухи вокруг украинского футболиста.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался комментировать слухи о переговорах между "канонирами" и донецким "Шахтёром" по защитнику "горняков" Николаю Матвиенко.
David Axelrod представил чувственную песню, с которой выступит в Нацотборе на Евровидение 2020
Украинский певец, музыкант и композитор David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу HORIZON, с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.
Творческая коллаборация с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала продолжением упорного труда Насти Каменских.
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, ошеломила новой коллаборацией.
Сергей Притула высказался о самых громких скандалах Нацотбора 2019
Пока организаторы шоу завершают последние подготовки, неизменный ведущий Сергей Притула решил прокомментировать скандалы, которые накалились в 2019 году.
Глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование
И пока знаменитые артисты готовят наряд для события, в мире разгорелся громкий скандал. Бывшая руководительница Грэмми Дебора Дуган заявила, что лауреатов объявляют после нечестного голосования.