Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае

1 В Украине чтят память погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе. В Украине 24 января - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Владимир Зеленский сделал заявление по поводу пятой годовщины обстрела Мариуполя террористами.

2 Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему несколько историй об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и о своей собственной семье, пострадавшей от Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

5 Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.

7 Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи". Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, теперь они показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", говорится в заявлении организации "Бюллетень ученых-атомщиков".

8 Завершился финал женского чемпионата мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь защищала свой титул от 21-летней россиянки Александры Горячкиной на протяжении последних трех недель.

9 Дениз Херрманн уверенно выиграла индивидуальную гонку в Поклюке. В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка.

10 Футболисты киевского "Динамо" провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе 2020 году в Белеке (Турция). Поединок "бело-синих" с хорватским клубом "Хайдук" завершился минимальным поражением "бело-синих" - 0:1.

11 Микель Артета прокомментировал трансферные слухи вокруг украинского футболиста. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался комментировать слухи о переговорах между "канонирами" и донецким "Шахтёром" по защитнику "горняков" Николаю Матвиенко.

12 David Axelrod представил чувственную песню, с которой выступит в Нацотборе на Евровидение 2020 Украинский певец, музыкант и композитор David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу HORIZON, с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

13 Творческая коллаборация с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала продолжением упорного труда Насти Каменских. Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, ошеломила новой коллаборацией.

14 Сергей Притула высказался о самых громких скандалах Нацотбора 2019 Пока организаторы шоу завершают последние подготовки, неизменный ведущий Сергей Притула решил прокомментировать скандалы, которые накалились в 2019 году.