Итоги дня 26 января: "уханьский" коронавирус, Зеленский в Польше и смерть Коби Брайанта

2 Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме, сообщил сайт главы украинского государства.

3 В Иране заявили, что не намерены отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ. "Черные ящики" украинского пассажирского самолета Boeing-737, разбившегося под Тегераном останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории.

4 Владимир Зеленский заявил, что в правительстве будут кадровые перестановки, так как это необходимо для создания имиджа страны и идеальной команды. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности кадровых изменений в правительстве. По его мнению, это необходимо для формирования позитивного имиджа страны и создания идеальной команды.

5 Днем на Донбассе два военнослужащих ВСУ погибли, еще два получили ранения. Незаконные вооруженные формирования двенадцать раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, два украинских военнослужащих погибли, еще два ранены.

6 Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Как сообщает tmz.com, 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.

7 Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону в бою за звание чемпиона мира по версии IBO. На арене Barclays Center в Бруклине (США) состоялся бой во втором легчайшем весе между украинским боксером Арнольдом Хегаем (16–1–1, 10 KO) и американцем Стивеном Фултоном (18–0, 8 KO). На кону стоял статус обязательного претендента по версии WBO, а также пояс WBO Inter-Continental.

8 В США закончился бой между украинцем Иваном Редкачем и американцем Дэнни Гарсией. Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразился против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок стал отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

9 Шахтер расписал ничью с бронзовым призером чемпионата Сербии Шахтер во втором товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с сербской Войводиной (1:1).

10 Испанцы защитили чемпионский титул в матче с Хорватией. Сборная Испания обыграла Хорватию в финале чемпионата Европы-2020 по гандболу. Континентальное первенство проходило в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции.

11 Ее Величество даровала почетный титул лорда - герцогу Кембриджскому. С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл решили начать финансово независимую жизнь на две страны, прошло всего несколько недель, однако королева Елизавета II тщательно заботится, чтобы другие представители семейства должным образом исполняли свои полномочия.

12 51-летняя певица легко разъехалась в шпагате, чем восхитила поклонников. Певица Селин Дион не только завораживающе поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой.