Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17

Кабмин назначил трех временно исполняющих обязанности министров
Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины Юрия Полюховича.
Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.
Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил о том, что Кабинет министров Украины назначил его временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития
В суде по делу трагедии MH17 объявлен перерыв до 23 марта.
Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17 снова не явился на суд в Нидерландах.
Прокурор по делу MH17 рассказала о "циничной кампании по дезинформации", начавшейся сразу после авиакатастрофы.
Председательствующий в процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил перерыв в заседании до 23 марта.
Суд отпустил нардепа Федину под личное обязательство.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Украины Софии Федине, которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Федина не согласна ни с выдвинутым ей подозрением, ни с необходимостью избрания ей меры пресечения в виде личных обязательств, считая уголовное преследование политическим.
В "Евросолидарности" считают, что власть блокирует их международную деятельность.
Инфляция в Украине по итогам февраля упала до 2,4% в годовом измерении
Потребительские цены в Украине после увеличения на 0,1% в январе, в феврале этого года снизились на 0,3%, тогда как в феврале-2019 их рост составил 0,5%
Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник.
Во вторник, 10 марта, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего в общей сложности погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще девять получили ранения или боевые травмы
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей
Матч 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Названа зарплата Хачериди в Динамо-Брест
Стало известно, сколько защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди получает в белорусском клубе.
В Киеве состоялась церемония "Герои спортивного года", представляем вам победителей во всех номинациях
В Киевском национальном академическом театре оперетты состоялась торжественная церемония награждения ежегодной всеукраинской премии «Герои спортивного года».
Приезд в сборную Украины легионера из Аталанты Руслана Малиновского находится под большим вопросом.
Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 итальянская «Аталанта» решила не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в ближайшую международную паузу.
Ситуация в Украине пока позволяет проводить футбольные матчи.
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что лига пока не получала указаний о запрете проведения соревнований из-за коронавируса
Евровидение-2020: группа Go_A переделали конкурсную песню
Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, представили финальную версию песни "Соловей".
В Великобритании назвали самый популярный иностранный фильм всех времен.
Почетное звание самого популярного фильма получила кинолента режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Parasite), которая стала триумфатором премии Оскар-2020.
В связи с возрастом и состоянием здоровья Вайнштейна, его адвокаты просят минимальный срок заключения – пять лет
Скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. 11 марта, суд должен вынести окончательный приговор Вайнштейну.
YUNA 2020: в Киеве наградили первых победителей, развеяв популярный миф
Стали известны первые победители Национальной музыкальной премии YUNA
Мадонна не выступит в Париже
Эпидемия коронавируса поражает все сферы человеческой деятельности. Болезнь помешала уже не одному событию. Теперь стало известно об отмене концертов Мадонны в Париже.