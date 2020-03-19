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Четверг, 19.03.2020
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Сотни тысяч заболевших по Украине: Минздрав сообщил о количестве смертей от гриппа

Сотни тысяч заболевших по Украине: Минздрав сообщил о количестве смертей от гриппа
00:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:С начала эпидсезона в Украине от гриппа умерло 66 человек.

За прошедшую неделю в Украине ОРВИ заболело 201 653 человека, сначала эпидсезона от гриппа умерло 66 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За прошедшую неделю (09.03 - 15.03.2020 - ред.) ОРВИ заболело 201 653 человека, из них 66,6% - дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 тысяч населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

"За неделю получено сообщение о трех летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 66); ни один умерший не был привит против гриппа", - добавляется в сообщении.

Также сообщается, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.

Напомним: 

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Минздрав, Грипп, ОРВИ.
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