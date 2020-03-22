В Украине могут ограничить производство продуктов питания

Со следующей недели в Украине возможно чрезвычайное положение. Под ограничительные меры могут попасть и производители продуктов питания.
В Киеве с понедельника будут введены ограничения на передвижение: общественным транспортом смогут пользоваться только работники критической инфраструктуры. Однако усиление коснется, вероятно, не только столицы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook описал меры, которые по его мнению, нужно сделать для противодействия коронавирусу.
"В стране уже введены ограничительные мероприятия. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!
Во всем мире ограничения и кризис - везде, как и у нас нет масок и респираторов - и в США, и в Европе - паника захватила огромные просторы мира.
Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт.
У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет.
Средства защиты и тесты производятся и закупаются - в условиях жестокой конкуренции во всем мире наши агенты покупают и средства защиты и компоненты. Делаем это и в Украине. Все, кто этим занимаются - сконцентрированы и нагруженные работой 24\7.
Нужно время! Ситуация будет меняться, мы будем насыщать систему всем необходимым - но нужно время!
Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев.
Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важный!!!
И потому - тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиями в органах власти.
На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования независимо от форм собственности!
Предприятия критической промышленной инфраструктуры - другие должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволены, не отправленные за свой счет - на карантине !!!! - об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем!", - написал Аваков.
При этом, как стало известно из собственных источников, под ограничения могут попасть и производители продуктов питания.
Несмотря на значительное увеличение потребительского спроса, что недавно подтвердили производители молочки, правительство рассматривает вариант "фильтрации" производств.
"Наш Яготинский завод в эти дни работает как зверь. Производя 310-320 тонн продукции вместо обычных 270. Заявки торговли обеспечиваем полностью", - написал в Facebook Александр Деркач.
На полную мощность работает и крупнейший производитель курятины "Наша Ряба" , компания МХП. В виду того, что курятина имеет противовирусные свойства - спрос на нее сейчас повышен.
Однако в правительстве обсуждается мнение о том, что такое количество производителей продуктов питания стране сейчас не нужно и часть из них можно закрыть.
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