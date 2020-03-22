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В Украине могут ограничить производство продуктов питания

В Украине могут ограничить производство продуктов питания
20:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение, под ограничения могут попасть продукты питания.

Со следующей недели в Украине возможно чрезвычайное положение. Под ограничительные меры могут попасть и производители продуктов питания.

В Киеве с понедельника будут введены ограничения на передвижение: общественным транспортом смогут пользоваться только работники критической инфраструктуры. Однако усиление коснется, вероятно, не только столицы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook описал меры, которые по его мнению, нужно сделать для противодействия коронавирусу. 

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"В стране уже введены ограничительные мероприятия. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!

Во всем мире ограничения и кризис - везде, как и у нас нет масок и респираторов - и в США, и в Европе - паника захватила огромные просторы мира.

Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт.

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У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет.

Средства защиты и тесты производятся и закупаются - в условиях жестокой конкуренции во всем мире наши агенты покупают и средства защиты и компоненты. Делаем это и в Украине. Все, кто этим занимаются - сконцентрированы и нагруженные работой 24\7.

Нужно время! Ситуация будет меняться, мы будем насыщать систему всем необходимым - но нужно время!

Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев.

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Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важный!!!

И потому - тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиями в органах власти.

На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования независимо от форм собственности!

Предприятия критической промышленной инфраструктуры - другие должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволены, не отправленные за свой счет - на карантине !!!! - об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем!", - написал Аваков. 

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При этом, как стало известно из собственных источников, под ограничения могут попасть и производители продуктов питания.

Несмотря на значительное увеличение потребительского спроса, что недавно подтвердили производители молочки, правительство рассматривает вариант "фильтрации" производств.

"Наш Яготинский завод в эти дни работает как зверь. Производя 310-320 тонн продукции вместо обычных 270. Заявки торговли обеспечиваем полностью", - написал в Facebook Александр Деркач. 

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На полную мощность работает и крупнейший производитель курятины "Наша Ряба" , компания МХП. В виду того, что курятина имеет противовирусные свойства - спрос на нее сейчас повышен. 

Однако в правительстве обсуждается мнение о том, что такое количество производителей продуктов питания стране сейчас не нужно и часть из них можно закрыть.

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

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Украина, Питание, Продукты, Карантин, ЧП, Коронавирус, Зражение.
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