"Если потребуется, церкви станут госпиталями": Глава УГКЦ обратился к врачам

Новости Украины:УГКЦ обещает, в случае необходимости, превратить церкви в госпитали.

Если будет нужно, все церковное пространство превратят в госпитали.

Об этом сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Информационный ресурс УГКЦ.

"Если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами будем спасать человеческие жизни", - отметил Предстоятель УГКЦ.

Обращаясь к врачам, он добавил: "Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизнь человека, который умирает".

Блаженнейший Святослав также обратился к состоятельным людям, людям большого, малого, среднего бизнеса.

"Наверное, вы сегодня не можете спать, потому что мировая экономика входит в период рецессии. Падают биржи, деньги обесцениваются... Я призываю вас вложить ваши деньги в лучшую инвестицию - спасение и защиту человеческой жизни. Если вы сегодня почувствуете социальную ответственность бизнеса, будьте уверены, свои проценты вы получите. Это проценты, которые не даст ни один банк и ни одна акция. Они дадут вам надежду на жизнь вечную и останутся в ваших руках даже после вашей смерти ", - заверил духовный лидер украинцев.

Напомним: