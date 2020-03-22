В Координационном совете по борьбе с коронавирусом нет представителей Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обращает внимание, что в Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 нет представителей украинского парламента.
"Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ощибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер – министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.
При этом он подчеркнул, что Рада ждет от Координационного совета законопроекты, готова будет над ними работать и рассмотреть в кратчайшее время.
Разумков напомнил, что парламент готовится к внеочередному пленарному заседанию.
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