В Координационном совете по борьбе с коронавирусом нет представителей Рады

Новости Украины:Дмитрий Разумков сообщил, что Рада готова работать с Координационным советом по противодействию распространения коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обращает внимание, что в Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 нет представителей украинского парламента.

"Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ощибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер – министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

При этом он подчеркнул, что Рада ждет от Координационного совета законопроекты, готова будет над ними работать и рассмотреть в кратчайшее время.

Разумков напомнил, что парламент готовится к внеочередному пленарному заседанию.

Напомним: