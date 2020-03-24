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Эпидемия: В Украине студенты-медики будут помогать врачам на выездах

Эпидемия: В Украине студенты-медики будут помогать врачам на выездах
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине врачам будут помогать студенты-медики.

Министерство здравоохранения Украины планирует привлекать студентов-медиков для помощи семейным врачам на выездах к больным.

Об этом на брифинге 24 марта заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. 

"Сейчас мы отрабатываем создание мобильных бригад, которые должны будут пойти на помощь семейным врачам. Поскольку семейных врачей, возможно, будет не хватать для того, чтобы первыми выходить или выезжать на выезды к больным на дому. И именно для этой помощи нам потребуются студенты-медики, которые могут приехать, посмотреть, померить температуру и оценить состояние тяжести течения болезни. и в дальнейшем вызвать скорую, которая займет больным, или вместе с семейным врачом установить медико-санитарное наблюдение, и проводить лечение больного в лабораторных условиях", - сказал он.

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Также Ляшко отметил, что студентов-медиков готовы научить проводить экспресс-тесты для того, чтобы можно было проводить "сортировку" больных уже на месте вызова, и уменьшить нагрузку на другие системы. 

"Поскольку мы понимаем, что вследствие привлечения бригад экстренной медицинской помощи для проведения тестирований и выездов на всю высокую температуру мы можем потерять бригады скорой помощи на других ургентных вызовах, таких как инфаркты, инсульты, где скорость и необходимость оказания медицинской помощи выравнивается в секундах", - добавил он.

Как сообщалось, по последним данным Минздрава, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев Covid-19.

Covid-19 в Украине: сколько больных коронавирусом на 24 марта

В мире по состоянию на утро 24 марта зарегистрировали 382 366 случаев заражения коронавирусом, из них 102 505 человек выздоровели и 16568 человек умерли.

Напомним: 

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Украина, Минздрав, Студенты, МИД, Медики, Коронавирус.
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