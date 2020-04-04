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Суббота, 04.04.2020
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COVID-19 в Украине: сколько детей заболели коронавирусом

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COVID-19 в Украине: сколько детей заболели коронавирусом
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По состоянию на 4 апреля, в Украине COVID-19 подтвердили у 1 096 человек, 78 из которых – это дети.

В Украине у 78 детей обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждены у 1096 человек, из них 78 детей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди всех подтвержденных 60% — люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% — от 60 до 100 лет.

"Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были несколько заболеваний одновременно", - добавили в ЦОС.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

В мире пока зафиксировано 1 118 562 случая COVID-19, из них 59 226 летальных, 229 274 человека выздоровели.

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Дети, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Коронавирус у детей.
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