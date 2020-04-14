Эпидемия COVID-19 в Украине: заболели почти 600 медицинских работников

Новости Украины:С начала эпидемии коронавируса в Украине подозрение на болезнь было у более чем 1600 медиков, из которых у около 600 ее подтвердили.

С начала эпидемии COVID-19 на территории Украины заболело почти 600 медработников. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 11 974 человека с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3372 случаях, в том числе - у 594 медработников", - сказал Степанов.

За вчерашние сутки, добавил он, подтверждено заболевание COVID-19 у 64 медицинских работников.

По данным лабораторных центров, в течение 12 апреля подтверждено методом ПЦР заболевание у 270 человек, из них в больницы госпитализированы 69 человек, в том числе трое детей. На аппаратах искусственной вентиляции легких - 4 человека, среди них нет детей и медработников.

Также, по информации Степанова, за минувшие сутки выписаны 22 человека, в том числе 3 медработника.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Глава Минздрава сообщил, что вопрос о выходе из карантина будет рассматриваться не ранее, чем после 24 апреля.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина, отменив собственное постановление, которым разрешалась такая предпринимательская деятельность при определенных условиях.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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