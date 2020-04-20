Итоги дня 19 апреля: коронавирус, пожары на Житомирщине и Пасха

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На 19 апреля в мире насчитывалось 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.

По состоянию на воскресенье еще один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Кременчуге (Полтавская обл.)

В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19

В Черновицкой области за последние сутки умерли шесть человек, двое с подтвержденным положительным тестом на COVID-19.

В Одесской области COVID-19 уже подтвержден у более 120 человек, в числе новых заболевших двое малолетних детей.