Итоги дня 19 апреля: коронавирус, пожары на Житомирщине и Пасха

На 19 апреля в мире насчитывалось 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.
По состоянию на воскресенье еще один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Кременчуге (Полтавская обл.)
В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19
В Черновицкой области за последние сутки умерли шесть человек, двое с подтвержденным положительным тестом на COVID-19.
В Одесской области COVID-19 уже подтвержден у более 120 человек, в числе новых заболевших двое малолетних детей.
В Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли около 130 000 верующих.
В Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тыс. верующих, лишь в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.
Зеленский благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений
Большинство украинцев-христиан восточного обряда осознали опасность коронавируса и праздновали Пасху дома, но кое-где ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил карантина, отмечает пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Церковь Святого Владимира на украинской полярной станции "Академик Вернадский" стала единственным храмом, где состоялось праздничное богослужение с мирянами.
Предстоятелю ПЦУ Епифанию передали Благодатный огонь.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь.
Вступила в силу новая редакция Закона "О публичных закупках".
19 апреля, система Prozorro существенно обновилась. В силу вступила новая редакция Закона "О публичных закупках" (№114-IX). Изменения тендерного законодательства сделает госзакупки более эффективными и открытыми для бизнеса.
В Чернобыльской зоне продолжаются операции по ликвидации пожаров сотрудниками ГСЧС.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета.
ГСЧС дала отчет о ситуации с пожарами в Украине.
Глава ОП побывал в районах пожаров в Житомирской области.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства Владимира Зеленского утром 19 апреля вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым на вертолете совершили облет районов лесных пожаров в Житомирской области.
Футбольные матчи будут проводить без зрителей до тех пор, пока существует риск массового распространения эпидемии.
Авторитетный инфекционист Владимир Курпита назвал примерные сроки возвращения футбола в Украине
ФК Ухань покинул город еще 2 января для подготовки к сезону
Футболисты китайского клуба "Ухань" вернулись в город, где базируется команда, проведя более трех месяцев за его пределами из-за эпидемии коронавируса, которая началась как раз в Ухани.
Шахтер и Вольфсбург могут сыграть ответный матч в начале августа.
Лига Европы УЕФА должна возобновиться в начале августа 2020 года матчами между Севильей и Ромой, а также Интером и Хетафе.
19 апреля отмечается великий церковный праздник Пасхи.
Украинские звезды показали свои пасхальные корзинки и поздравили поклонников с этим светлым праздником.
Санта Димопулос впервые показала лицо своей маленькой дочери
Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" накануне Пасхи решилась продемонстрировать девочку миру.
Каннский кинофестиваль проведут в онлайн-режиме
Каннский кинофестиваль будет проведен в онлайн-режиме в связи с пандемией.
Первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon должен состояться 27 мая.
Дату первого полета нового космического корабля Crew Dragon озвучил в пятницу глава Космического ведомства США Джим Брайденстайн.