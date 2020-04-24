Список симптомов коронавируса значительно расширили

Новости Украины:Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось до этого, к такому выводу пришли американские ученые.

В США сообщили о новых симптомах коронавируса - боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Теперь весь список симптомов такой: температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле, утрата вкуса или обоняния. Хотя ранее были только - лихорадка, одышка и кашель.

Симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Отмечается, что у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, риск осложнений, вызванных коронавирусом, по-прежнему остается более высоким, чем у остальных групп.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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