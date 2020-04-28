В Украине почти тысяча человек вылечилась от коронавируса: данные по областям

Новости Украины:В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев... 128 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки совершено 5200 исследований методом ПЦР.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 28.04.2020

На утро 27 апреля в Украине было 9 009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (864) превышало количество летальных случаев (220). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 410, летальных случаев возросло на 19, количество случаев выздоровления - на 128.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19, если граждане будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

Всего в мире, по данным университета, на утро вторника насчитывалось 3 млн 041 тыс. 517 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 69 тыс. 878 случаев заражения.

Напомним, Всемирный банк утвердил 135 млн долларов помощи Украине на борьбу с COVID-19.

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