Итоги дня 29 июня: Иран хочет арестовать Трампа, заявление ВОЗ и продление санкций

COVID-19. В Украине снизилась суточная заболеваемость
По состоянию 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 646 человек.
За последние сутки больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях.
Черновицкая область смягчает карантин
Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Будут возобновлены автобусные перевозки пассажиров, смогут открыться спортзалы и рестораны.
В МИД предупредили об угрозе нового военного наступления России в Украине
Украине следует быть "ментально готовой" к возможному новому наступлению российских сил, полагает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Европейский Союз утвердил решение продлить санкции, введенные по причине дестабилизации ситуации в Украине, в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.
Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться
Пандемия коронавируса далека от завершения и начинает ускоряться. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус на брифинге в понедельник, 29 июня.
"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - сказал Гебрейсус.
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали безопасность и эффективность средства.
Иран выдал ордер на арест Трампа и просит Интерпол помочь
Иран выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа и десятков других граждан, которые, по его мнению, причастны к атаке беспилотника, в результате которого в Багдаде погиб иранский генерал.
Пьянич официально стал игроком Барселоны
Каталонская Барселона приобрела боснийского полузащитника туринского Ювентуса Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте клуба.
Карпаты могут сняться с чемпионата
Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. «Карпаты» не поедут на матч очередного тура УПЛ и могут сняться с сезона из-за отсутствия денег.
Третий бой Уайлдер - Фьюри должен пройти в 2020 году
Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что место и дата проведения реванша Фьюри с Деонтеем Уайлдером пока неизвестны.
Disney снимет еще три сольника для Дэдпула
Портал We Got This Covered со ссылкой на источник сообщает, что после череды мозговых штурмов Marvel и Disney судьба Дэдпула была определена. Он получит еще минимум три сольных фильма.
8-летняя дочь Бейонсе получила награду за саундтрек к фильму "Король Лев"
В воскресенье, 28 июня, маленькая дочь певицы Бейонсе Блу Айви Картер получила награду BET Award за песню Brown Skin Girl, которую она спела вместе с мамой. Малышка обошла номинантов Лейтона Грина, Алишу Киз, Сиару и стала самой молодой победительницей BET Awards за историю премии.
Запуск марсохода Perseverance перенесли
Задачей аппарата станет поиск следов микробной жизни, изучение геологии и климата планеты, а также сбор проб для последующей отправки на Землю. Для этого марсоход оснастили многофункциональным буром, для которого могут использоваться девять различных насадок.