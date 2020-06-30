Итоги дня 29 июня: Иран хочет арестовать Трампа, заявление ВОЗ и продление санкций

1 COVID-19. В Украине снизилась суточная заболеваемость По состоянию 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 646 человек. За последние сутки больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях.

2 Черновицкая область смягчает карантин Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Будут возобновлены автобусные перевозки пассажиров, смогут открыться спортзалы и рестораны.

3 В МИД предупредили об угрозе нового военного наступления России в Украине Украине следует быть "ментально готовой" к возможному новому наступлению российских сил, полагает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

4 Евросоюз продлил экономические санкции против России Европейский Союз утвердил решение продлить санкции, введенные по причине дестабилизации ситуации в Украине, в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

5 Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться Пандемия коронавируса далека от завершения и начинает ускоряться. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус на брифинге в понедельник, 29 июня. "Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - сказал Гебрейсус.

6 В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали безопасность и эффективность средства.

7 Иран выдал ордер на арест Трампа и просит Интерпол помочь Иран выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа и десятков других граждан, которые, по его мнению, причастны к атаке беспилотника, в результате которого в Багдаде погиб иранский генерал.

8 Пьянич официально стал игроком Барселоны Каталонская Барселона приобрела боснийского полузащитника туринского Ювентуса Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте клуба.

9 Карпаты могут сняться с чемпионата Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. «Карпаты» не поедут на матч очередного тура УПЛ и могут сняться с сезона из-за отсутствия денег.

10 Третий бой Уайлдер - Фьюри должен пройти в 2020 году Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что место и дата проведения реванша Фьюри с Деонтеем Уайлдером пока неизвестны.

11 Disney снимет еще три сольника для Дэдпула Портал We Got This Covered со ссылкой на источник сообщает, что после череды мозговых штурмов Marvel и Disney судьба Дэдпула была определена. Он получит еще минимум три сольных фильма.

12 8-летняя дочь Бейонсе получила награду за саундтрек к фильму "Король Лев" В воскресенье, 28 июня, маленькая дочь певицы Бейонсе Блу Айви Картер получила награду BET Award за песню Brown Skin Girl, которую она спела вместе с мамой. Малышка обошла номинантов Лейтона Грина, Алишу Киз, Сиару и стала самой молодой победительницей BET Awards за историю премии.