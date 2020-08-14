Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси

Ситуация ухудшается: в Украине очередной антирекорд по COVID-19
В Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.
Антирекорд по количеству больных коронавируса за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны COVID-19. Об этом Владимир Зеленский сообщил на традиционной селекторном совещании.
В Беларуси не утихают протесты
После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не выходить на улицы с протестами, а также заявляет, что их используют как "пушечное мясо". По словам главы государства, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщили в "БелТА".
Также, украинская сторона заинтересована в том, чтобы Беларусь вышла сильной из нынешнего кризиса, поскольку в случае ослабления и отторжения Западом эта страна станет легкой добычей для РФ. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Украинском радио".
Скандально известный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации ММА на Киевщине
На Киевщине, скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко занял место на посту вице-президента Украинской федерации смешанных боевых искусств. Об этом сообщили в Фейсбуке Белоцерковской федерации ММА.
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