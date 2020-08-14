Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси

Ситуация ухудшается: в Украине очередной антирекорд по COVID-19. Кулеба рассказал, как нужно рассматривать вопросы деоккупации Крыма и Донбасса. Скандально известный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации ММА на Киевщине.

Ситуация ухудшается: в Украине очередной антирекорд по COVID-19

В Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.

Антирекорд по количеству больных коронавируса за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны COVID-19. Об этом Владимир Зеленский сообщил на традиционной селекторном совещании.

В Беларуси не утихают протесты

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не выходить на улицы с протестами, а также заявляет, что их используют как "пушечное мясо". По словам главы государства, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщили в "БелТА".

Также, украинская сторона заинтересована в том, чтобы Беларусь вышла сильной из нынешнего кризиса, поскольку в случае ослабления и отторжения Западом эта страна станет легкой добычей для РФ. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Украинском радио".

Скандально известный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации ММА на Киевщине

На Киевщине, скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко занял место на посту вице-президента Украинской федерации смешанных боевых искусств. Об этом сообщили в Фейсбуке Белоцерковской федерации ММА.

В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон: в какой группе Украина

В Минздраве обнародовали обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

Кулеба рассказал, как нужно рассматривать вопросы деоккупации Крыма и Донбасса

Глава украинского внешнеполитического ведомства убежден, что вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять.

Официально: Рух поднялся в УПЛ

КДК УАФ вынес решение по несостоявшемуся матчу Первой лиги Рух - Металлург.