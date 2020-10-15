Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака

19 октября в Украине будет введено новое эпидемическое зонирование.
Кабмин обнародовал новые данные о "красных зонах" по распространению коронавируса в Украине.
По состоянию на утро 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции.
Второй вопрос Зеленского
Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября. Он касается зоны свободной экономической зоны с Донбассом.
Впрочем, позже в сети появились и оставшиеся три вопроса.
Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что введение свободной экономической зоны (СЭЗ) с Донбассом, которое предложил президент Владимир Зеленский, может грозить ему сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса.
53-летний командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился.
Женой командующего ВСУ Руслана Хомчака стала 29-летняя Анна Коваленко
Ранее 15 октября Коваленко назначили главой Черниговской ОГА.
В Кремле назревает угроза дворцового переворота
Неадекватная реакция президента России Владимира Путина на пандемию коронавируса и внезапное исчезновение лидера РФ повысили вероятность дворцового переворота в Кремле.
Скандальная российская актриса тетра и кино Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией.
32-летняя Кристина Асмус подтвердила, что заболела Covid-19.
Сама она назвала переход на карантин большой потерей для театра.
Алла Пугачева снова стала бабушкой
Племянник Аллы Пугачевой по имени Владислав во второй раз стал отцом и скрыл это от примадонны.
Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19
Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса покинула свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии.
"Декстер" возвращается на экраны спустя 8 лет после закрытия
Выход нового сезона американского криминального сериала "Декстер" про маньяка-судмедэксперта запланирован на 2021 год.
Первый сборник Шекспира продали почти за $10 миллионов
Копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 9,98 миллиона долларов.