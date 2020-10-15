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Четверг, 15.10.2020
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Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака
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Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака

Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Второй вопрос Зеленского. Хомчак женился на главе Черниговской ОГА.

19 октября в Украине будет введено новое эпидемическое зонирование.

Кабмин обнародовал новые данные о "красных зонах" по распространению коронавируса в Украине. 

По состоянию на утро 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции.

Второй вопрос Зеленского 

Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября. Он касается зоны свободной экономической зоны с Донбассом. 

Впрочем, позже в сети появились и оставшиеся три вопроса.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что введение свободной экономической зоны (СЭЗ) с Донбассом, которое предложил президент Владимир Зеленский, может грозить ему сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса.

53-летний командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился.

 

Женой командующего ВСУ Руслана Хомчака стала 29-летняя Анна Коваленко

Ранее 15 октября Коваленко назначили главой Черниговской ОГА.

В Кремле назревает угроза дворцового переворота

Неадекватная реакция президента России Владимира Путина на пандемию коронавируса и внезапное исчезновение лидера РФ повысили вероятность дворцового переворота в Кремле.

Скандальная российская актриса тетра и кино Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией.

32-летняя Кристина Асмус подтвердила, что заболела Covid-19

Сама она назвала переход на карантин большой потерей для театра.

Алла Пугачева снова стала бабушкой

Племянник Аллы Пугачевой по имени Владислав во второй раз стал отцом и скрыл это от примадонны.

Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса покинула свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии.

"Декстер" возвращается на экраны спустя 8 лет после закрытия

Выход нового сезона американского криминального сериала "Декстер" про маньяка-судмедэксперта запланирован на 2021 год.

Первый сборник Шекспира продали почти за $10 миллионов

Копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 9,98 миллиона долларов.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Анна Коваленко, Итоги дня, Руслан Хомчак, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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