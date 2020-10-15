Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака

Коронавирус в Украине. Второй вопрос Зеленского. Хомчак женился на главе Черниговской ОГА.

19 октября в Украине будет введено новое эпидемическое зонирование.

Кабмин обнародовал новые данные о "красных зонах" по распространению коронавируса в Украине.

По состоянию на утро 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции.

Второй вопрос Зеленского

Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября. Он касается зоны свободной экономической зоны с Донбассом.

Впрочем, позже в сети появились и оставшиеся три вопроса.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что введение свободной экономической зоны (СЭЗ) с Донбассом, которое предложил президент Владимир Зеленский, может грозить ему сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса.

53-летний командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился.

Женой командующего ВСУ Руслана Хомчака стала 29-летняя Анна Коваленко

Ранее 15 октября Коваленко назначили главой Черниговской ОГА.

В Кремле назревает угроза дворцового переворота

Неадекватная реакция президента России Владимира Путина на пандемию коронавируса и внезапное исчезновение лидера РФ повысили вероятность дворцового переворота в Кремле.

Скандальная российская актриса тетра и кино Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией.