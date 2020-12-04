Итоги дня 4 декабря: планы по локдауну, протесты под Радой и возврат наказания за недостоверное декларирование

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Зеленский рассказал о возможности январского локдауна

Зеленский признал, что избежать локдауна будет очень сложно.

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что транспорт будет продолжать работу в привычном режиме.

Под Радой вновь протестуют ФЛП

В пятницу 4 декабря, в Киеве предприниматели снова вышли на масштабную акцию протеста SaveФОП.

Нардепы вернули наказание для чиновников за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный впервые вышел в свет после избиения

Павел Прилучный подрался возле одного из ночных клубов Калининграда, после чего актер попал в больницу с серьезными травмами лица. 4 декабря Прилучный обнародовал новую фотографию.

"Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли

Американский журнал Time в 2020 году назначил новую номинацию "Ребенок года". Ей стала 15-летняя девочка из США Гитанджали Рао.

Елизавета II потеряла своего любимца

Ее Величество Елизавета II за несколько недель до Рождества потеряла своего любимца - собаку породы дорги (смесь вельш-корги и таксы) по имени Вулкан. Ему было 13 лет.