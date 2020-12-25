Итоги дня 25 декабря: Китай готов поставлять вакцину в Украину, с Азарова сняли санкции Евросоюза

Коронавирус в Украине

Число больных коронавирусом в Украине впервые за месяц опустилось ниже устоявшейся психологической отметки.

Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину

Украина ведет переговоры с Китаем относительно поставок вакцины от COVID-19.

Евросоюз снял санкции с Азарова

В пятницу, 25 декабря, Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.

Госбюджет-2021 подписан Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на следующий год.

Скандальное ранчо Майкла Джексона продано

Бывшее ранчо Майкла Джексона Neverland было продано за 22 миллиона долларов миллиардеру Рону Берклу, бывшему партнеру покойной поп-звезды.

Владельцы автомобилей Tesla получили новое обновление

Автомобили Илона Маска Tesla получили новое обновление программного обеспечения. Новый патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade, в который добавили любимые игры генерального директора Tesla – Илона Маска.

Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление королевы Елизаветы II

Британский телеканал Channel 4 выпустил альтернативное рождественское поздравление королевы Елизаветы II, которое было создано с помощью технологии deepfake.

"Танцующий миллионер" показал первое фото дочери

53-летний "Танцующий миллионер" из Италии Джанлука Вакки впервые обнародовал фотографии своей маленькой дочери и рассказал о ее врожденной физической патологии. Как оказалось, малышка родилась с "волчьей пастью".