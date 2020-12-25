Итоги дня 25 декабря: Китай готов поставлять вакцину в Украину, с Азарова сняли санкции Евросоюза

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Пятница, 25.12.2020
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Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

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Украина ведет переговоры с Китаем относительно поставок вакцины от COVID-19

Евросоюз снял санкции с Азарова

В пятницу, 25 декабря, Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.

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Бывшее ранчо Майкла Джексона Neverland было продано за 22 миллиона долларов миллиардеру Рону Берклу, бывшему партнеру покойной поп-звезды.

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Автомобили Илона Маска Tesla получили новое обновление программного обеспечения. Новый патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade, в который добавили любимые игры генерального директора Tesla – Илона Маска.

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Все по теме:

Николай Азаров, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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