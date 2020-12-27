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Воскресенье, 27.12.2020
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Итоги дня 27 декабря: повышение стоимости газа и новый рекорд Bitcoin

Итоги дня 27 декабря: повышение стоимости газа и новый рекорд Bitcoin
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 составляет 1 025 989.

Bitcoin подорожал до рекордных 28 тысяч долларов

Bitcoin продолжает восхождение к максимуму своей цены. Какой он, этот максимум, не известно никому, но на пути роста взят очередной важный рубеж.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для украинцев

С начала следующего года стоимость газа для бытовых потребителей вырастет на 14%.

Баскетболист забил 105 трехочковых подряд

27 декабря, пресс-служба "Воинов" опубликовала занимательное видео, на котором звезда НБА и трехкратный чемпион лиги тренирует трехочковый бросок с угла площадки. На протяжении более 5 минут спортсмен попадает, забив в общей сложности 105 "трешек".

Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут

В ночь на 27 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся последний в 2020 году вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions.

Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече

Новоиспеченный нападающий Миная Артем Милевский ответил на вопрос о президентстве Владимира Зеленского, который ранее пародировал "Милю" в "95 квартале". Артем рассказал, что до сих пор получает пародии с Зеленским от многих людей.

Эллерт и Мишина озадачили «беременным» фото

В сториз Инстаграма комик Александр Эллерт выложил видео, в котором они с Мишиной якобы выбирают платье для свадебной церемонии.

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Народная артистка Украины София Ротару рассказала о том, как прошел ее год самоизоляции и вспышки коронавируса в Украине.

Джессика Симпсон впечатлила фанов похудевшим видом

Американская певица и актриса Джессика Симпсон ("Свидание моей мечты", "Кинозвезда в погонах") показала результаты кропотливого труда, сбросив более 45 килограммов после рождения третьего ребенка в начале 2019 года.

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Все по теме:

Нафтогаз, Коронавирус, Bitcoin, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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