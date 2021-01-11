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Понедельник, 11.01.2021
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Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
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Появились любопытные данные о военных, попавших в смертельное ДТП в Подмосковье
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Вблизи Украины может образоваться новая горячая точка: озвучен прогноз

Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты

Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 11 января в Украине зафиксировали 4 288 новых случаев коронавируса

США ввели санкции против украинцев

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против ряда украинских граждан по "пленкам Деркача", среди которых оказался и нардеп Александр Дубинский. 

Тарифный майдан набирает обороты

11 января в Полтаве, Львове, трех населенных пунктах Черновицкой области люди вышли на митинги под ОГА и перекрыли трассы с требованием снизить тарифы.

Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис

Американский юрист и политик, член Демократической партии США Камала Харрис украсила сразу две обложки нового номера американского Vogue о моде.

Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью

Британская актриса и модель Кара Делевинь обогнала своих коллег в списке самых высокооплачиваемых моделей в 2020 году, став самой состоятельной из них.

После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом

Народный артист Украины Виктор Павлик готовиться снова стать отцом. У его жены, 26-летней предпринимательницы и концертного директора Екатерины Репяховой, появится долгожданный первенец.

Девушка Илона Маска озадачила подписчиков реакцией на COVID-19

32-летняя канадская певица Граймс (Grimes, наст. имя Клэр Буше - ред.) сообщила своим поклонникам, что заболела коронавирусной инфекцией.

Регина Тодоренко едва не погибла во время отдыха на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко вместе со своей семьей отправилась на новогодние праздники в теплые страны - на Бали. Ранее, она уже сообщала, что во время занятий повредила ногу, но, оказывается, на этом ее “приключения” с доской не закончились.

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Все по теме:

США, Санкции, Тарифы, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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