Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета

Коронавирус в Украине

В Украине от коронавируса умерло уже больше 21 тысячи человек.

ГБР огласило подозрение Тупицкому

Во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда.

А следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении.

Экс-спецназовец из Беларуси дал показания в Украине по убийству Шеремета

Экс-заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игорь Макар прибыл в Украину, чтобы дать свидетельские показания по делу, связанному с убийством журналиста Павла Шеремета.

Навальный рассказал о самом секретном дворце Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование о недвижимости Путина.

Умер сценарист «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

В понедельник, 18 января, на 66 году жизни умер американский сценарист и продюсер комедийных сериалов "Симпсоны" и "Два с половиной человека" - Дэвид Ричардсон.

Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду «Отряда самоубийц»

41-летний американо-шведский актер Юэль Киннаман, который успешно зарекомендовал себя в Голливуде, сделал предложение своей 25-летней девушке, шведской модели Келли Гейл.

Репер Дрейк установил новый рекорд в Spotify

Канадский рэпер Дрейк продолжает бить и устанавливать новые рекорды. Артист стал первым, кто набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify.

Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк

Успешная на украинском телевидении ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью Дмитрию Гордону, как ей удалось пробиться в шоу-бизнес.