Итоги 20 января: инаугурация Байдена, шумиха вокруг назначения Скичко и новый кабинет Зеленского

Среда, 20 января, ознаменовалась рядом важных событий, в том числе и резонансных.

"Телеграф" сделал подборку самых-самых из них.

Так, 20 января, как и ожидалось, несмотря на угрозу переноса после захвата Капитолия, в США состоялась инаугурация Джо Байдена, которая началась с торжественной части и присяги вице-президента США Камалы Харрис, а закончилась первой приветственной речью Байдена. В ней он пообещал "всей душой" стремиться к единству американцев и призвал к этому всех. На инаугурации Байдена выступили Леди Гага и Дженнифер Лопес.

В компании главы Офиса президента Андрея Ермака и исполняющей обязанности посла США в Украине Кристиной Квин за инаугурацией Байдена с экрана телевизора следил и президент Украины Владимир Зеленский, который между слов похвастался "новым кабинетом на Банковой", где и проходил просмотр.

Также в Украине возмущены кадровой политикой Зеленского, который на должность главы Черкасской области предположительно согласовал с Кабмином кандидатуру экс-шоумена и ведущего на свадьбах, а теперь нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко, который по совместительству является супруом Елизаветы Юрушевой, дочери днепропетровского миллиардера Леонида Юрушева.

Его связывают с криминальным авторитетом, экс-нардепом Юрием Иванющенко по прозвищу "Юра Енакиевский". По мнению украинцев, именно родство с Юрушевым и стало ключевым фактором при выборе кандидатуры Скиччко на этудолжность.

Добавим, что в этот день в Одессе произошло двойное убийство. Мужчина убил своего отца и знакомого семи. А после этого, отрубив родственнику голову, а друга выпотрошив, вышел на улицу с головой в одной руке и ножом в другой. Именно таким его и заметили прохожие, вызвавшие полицию.

Также в среду, 20 января, не стало известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Мужчине было 48 лет. Украинский дизайнер считался одним из самых дорогих в стране. Он шил одежду из дорогих и качественных материалов. Творчество кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье, Вячеслав Зайцев и Пако Рабан.

Единственной, можно сказать, радостной новостью этого дня стала новость о беременности Дарьи Квитковой, избранницы героя девятого сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина, который, собственно, и является отцом ребенка.