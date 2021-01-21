Итоги 21 января: пожар с множеством жертв в Харькове и новый виток скандала с блогершей Di.rubens

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Четверг, 21.01.2021
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21:48 Сегодня Телеграф

Четверг, 21 января, был полон событий.

"Телеграф" собрал самые важные из них.

Так, днем в Харькове загорелся нелегальный дом престарелых, в котором на момент пожара, по предварительным данным, находились 27-28 постояльцев и 4 человека медперсонала. Во время пожара погибли 15 человек, 5 пострадали, и 9 удалось спасти.

Пожар в Харькове

У пострадавших – ожоги и отравление угарным газом.

Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн

Кроме того, в четверг получил новый поворот и скандал с украинским блогером Таисией Онацкой, более известной под ником @di.rubens, которую внесли в базу  "Миротворец" из-за ролика о симпатии к России, снятого на Майдане. Так, Онацкая после небывалого резонанса попросила защиты у министра МВД Арсена Авакова и назвала скандальное видео “сфальсифицированным”.

Онацкая

Также отстраненный от должности глава КСУ Александр Тупицкий обратился к Зеленскому в письме, где потребовал разблокировать работу суда и впустить его в здание.

Тупицкий написал Зеленскому письмо

Также в четверг стало известно, что после того, как на инаугурации 46 президента Джо Байдена выступила 22-летняя поэтесса Аманда Горман, прочитав свое стихотворение "Холм, на который мы поднимаемся" (The Hill We Climb), ее книги стали намного популярнее.

Кроме того, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2014" Анна Андрес родила первенца. Счастливой новостью новоиспеченная мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм. У модели родился сын.

Мисс Украина Вселенная 2014 с сыном

А внучка певицы Софии Ротару, 19-летняя модель София Евдокименко показала своего бойфренда - 32-летнего Дениса Жаданова, IT-предпринимателя из Украины.

Жаданов Евдокименко

Вместе они проживают в Нью-Йорке.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Пожары, Харьков, Александр Тупицкий.
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