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Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Изменение цен, ВНО и вакцинация: что принесет украинцам февраль в 2021 году (инфографика)
Изменение цен, ВНО и вакцинация: что принесет украинцам февраль в 2021 году (инфографика)
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Изменение цен, ВНО и вакцинация: что принесет украинцам февраль в 2021 году (инфографика)

Изменение цен, ВНО и вакцинация: что принесет украинцам февраль в 2021 году (инфографика)
06:33 Сегодня Телеграф Флаг Украины (фото - pixabay.com)

Начинается последний зимний месяц 2021 года, и с февралем в жизнь украинцев придут некоторые изменения.

"Телеграф" разобрался, что именно изменится для рядовых граждан с 1 февраля.

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Прежде всего, после громкого скандала изменится цена на газ для бытовых потребителей до 6,99 грн за кубометр.

Для школьников начнется регистрация на Внешнее независимое тестирование (ВНО).

Коронавирус никуда не денется, потому карантин на территории Украины продолжит действовать, однако, больше не будет никаких локдаунов, и вся страна будет жить по одним правилам.

Кроме того, должна начаться долгожданная вакцинация от COVID-19.

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В ряде регионов ожидается подорожание проезда в общественном транспорте, а некоторые организации, в частности, Укрпочта, перейдет на онлайн-оформление.

Помимо прочего, в преддверии весны возобновит свою работу Министерство аграрной политики и продовольствия.

Все эти изменения мы просто и доступно описали в инфографике:

Как в феврале 2021 изменятся цены/тарифы на газ/проезд, когда Украина получит вакцины и начнется ЗНО/ВНО

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Напомним, ранее "Телеграф" расписывал подводные камни с "минималкой" в 2021 году для украинцев.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Украина, Транспорт, Цены, Тарифы, ВНО, Укрпочта, Карантин, Коронавирус, Инфографика, Covid-19.
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