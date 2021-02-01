Изменение цен, ВНО и вакцинация: что принесет украинцам февраль в 2021 году (инфографика)

Начинается последний зимний месяц 2021 года, и с февралем в жизнь украинцев придут некоторые изменения.

"Телеграф" разобрался, что именно изменится для рядовых граждан с 1 февраля.

Прежде всего, после громкого скандала изменится цена на газ для бытовых потребителей до 6,99 грн за кубометр.

Для школьников начнется регистрация на Внешнее независимое тестирование (ВНО).

Коронавирус никуда не денется, потому карантин на территории Украины продолжит действовать, однако, больше не будет никаких локдаунов, и вся страна будет жить по одним правилам.

Кроме того, должна начаться долгожданная вакцинация от COVID-19.

В ряде регионов ожидается подорожание проезда в общественном транспорте, а некоторые организации, в частности, Укрпочта, перейдет на онлайн-оформление.

Помимо прочего, в преддверии весны возобновит свою работу Министерство аграрной политики и продовольствия.

Все эти изменения мы просто и доступно описали в инфографике:

Напомним, ранее "Телеграф" расписывал подводные камни с "минималкой" в 2021 году для украинцев.