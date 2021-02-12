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Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
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Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова

Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро пятницы, 12 февраля в Украине зафиксировали 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом за сутки умерло 116 человек.

Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова

Николай Азаров

Регулярные появления Николая Азарова в эфире телеканала "НАШ" ожидаемо привели к проверкам телеканала. Поводом стали пропагандисткие высказывания экс-премьера в одной из декабрьских передач.

Непогода в Украине

 

Погода в Украине в пятницу, 12 февраля удивила своим разнообразием – когда на востоке идет дождь, во Львове лежат метровые сугробы, а в Днепре – после грозы резко похолодало почти до 10 градусов мороза и пошел снег.

Похолодание, которое в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины, продержится до 20-21 февраля.

Минобразования предложило отправить детей на дистанционку

Минобразования предложило отправить детей на дистанционку

Министерство образования и наук порекомендовало руководителям областных управлений образований, а также руководителям заведений общего среднего образования перевести детей на удаленный режим обучения

Умерла легенда джаза Чик Кориа

Чик Кориа

Во вторник, 9 февраля, скончался легендарный джазовый музыкант Чик Кориа. О смерти мужчины стало известно лишь сейчас, на его официальной странице в Инстаграме.

Отец Бритни Спирс не будет ее единственным опекуном

Бритни Спирс

В США состоялись очередные слушания по делу об опекунстве над 39-летней Бритни Спирс.

"Скандал" с Тиной Кароль

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль, которая попала в довольно неприятную ситуацию с Олей Поляковой, представила 12 февраля новую композицию и клип на нее под названием "Скандал".

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Все по теме:

Николай Азаров, Погода, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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