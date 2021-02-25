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Четверг, 25.02.2021
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Итоги 25 февраля: скандал из-за гонораров в "Нафтогазе" и новый посол Украины в США

Итоги 25 февраля: скандал из-за гонораров в "Нафтогазе" и новый посол Украины в США
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф

Четверг, 25 февраля, запомнится несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал несколько наиболее значимых из них.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 25 февраля, в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом заболели 483 ребенка, что более чем в полтора раза превышает количество заболевших детей днем ранее.

Скандал с зарплатой Бойко

Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко попала в скандал после того, как обнародовала свои доходы в январе, которые составили более 435 тысяч гривен грн. Причем эта сумма превышает размер зарплаты президента Владимира Зеленского за год. Гарант при окладе в 28 тысяч гривен за 12 месяцев заработал 336 тысяч гривен.

Назначение Маркаровой

Президент Украины назначил Оксану Маркарову, бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана, чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Пополнение в семье Джеджулы

Телеведущий Андрей Джеджула снова стал папой - у шоумена и его супруги Юлии Леус родилась дочь. 

Кража собак у Леди Гаги

Помощник Леди Гаги находится в критическом состоянии после того, как выгуливая собак звезды  - Коджи, Мисс Азию и Густаво, его подстрелили неизвестные и украли двух  французских бульдогов из тройки псов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, назначения, Оксана Маркарова, Оклады, Наталья Бойко, Итоги дня, Covid-19.
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