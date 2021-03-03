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Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 3 марта: годовщина коронавируса в Украине, отмена перевода часов и срыв перемирия на Донбассе

Итоги 3 марта: годовщина коронавируса в Украине, отмена перевода часов и срыв перемирия на Донбассе
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф

Среда, 3 марта, примечательна чередой событий.

"Телеграф" выбрал важные из них

Коронавирус в Украине

На утро 3 марта в Украине медики обнаружили 7 235 случаев заболевания коронавирусом. При этом с начала распространения эпидемии в стране уже успели заразиться 1,7 миллиона человек, а выздоровели только чуть больше миллиона. В то же время число погибших от болезни превысило отметку в 26,3 тысячи человек.

Годовщина COVID-19

Житель Черновцов,  первый пациент, у которого обнаружили коронавирус  год назад, Александр Самборский планирует записаться на прививку против этой болезни.

Напомним, Александр Самборский стал первым украинцем, у которого выявили коронавирус после возвращения из Италии. Мужчину госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой не было симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного. Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу

Отмена перевода часов

3 марта в Верховной Раде Украины сделали шаг к отмене перехода на сезонное время. Нардепы 277 голосами поддержали законопроект №4201, автором которого является вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. В случае поддержки проекта закона во втором чтении, то в Украине переводить стрелки часов не будут.

Срыв перемирия на Донбассе

3 марта глава украинской делегации в рамках урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что прекращение перемирия со стороны боевиков группировки "ДНР", расценивается Украиной как угроза срыва выполнения Минских договоренностей. В свою очередь, в России заявили, что подобными заявлениями украинская сторона провоцирует военную эскалацию конфликта на Донбассе.

Скандал Украины и Словакии из-за закупок "Спутник-V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство закупило российскую вакцину "Спутник-V", отличился странной шуткой о Закарпатье, которое якобы пообещал президенту России Владимиру Путину за вакцину  от COVID-19. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил в качестве расчета с Россией за вакцину "несколько регионов Словакии".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Словакия, Закарпатье, Вакцины, Перевод часов, Скандалы, Коронавирус, Александр Самборский, срыв перемирия на Донбассе.
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