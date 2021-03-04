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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 4 марта: угроза нового локдауна в Украине, отказ от легализации оружия, Дубинский объединяет депутатов

Итоги 4 марта: угроза нового локдауна в Украине, отказ от легализации оружия, Дубинский объединяет депутатов
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

В четверг, 4 марта, случилось много событий.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

В четверг, 4 марта, в Украине зафиксировали 10 057 новых случаев коронавируса, что на 2822 случаев COVID-19 больше, чем в среду, 3 марта. На этом фоне не исключено, что в Украине снова могут ввести локдаун. Так, в "красной" зоне на четверг, 4 марта,  находятся Житомирская и Ивано-Франковская области. У них больше чем у других областей превышен эпидпорог (120,1% и 215,2% соответственно при максимуме в 100%).

Легализация оружия в Украине

Верховная Рада в четверг, 4 марта, отклонила проекты законов об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и №4335-1.

Дубинский и Ко

Скандально известный народный депутат Украины после изгнания из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в четверг, 4 марта,  зарегистрировал депутатское межфракционное объединение "ДУБИНА-слуга українського народу" (рус."Дубина" - слуга украинского народа").

 Состояние Александра Маршала

4 марта российский рок-музыкант Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в прединсультном состоянии.

Операция супруга Елизаветы ІІ

99-летний герцог Эдинбургский перенес успешную операцию на сердце в кардиологической больнице Святого Варфоломея в Лондоне.

Распад "НеАнгелов"

Грустная новость для поклонников женского дуэта "НеАнгелы" - после 15 лет существования в четверг, 4 марта, поп-группа объявила о своем распаде. Бессменными участницами "НеАнгелов" являлись певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Коронавирус, Легализация оружия, Итоги дня, Итоги 4 марта, Александр Дубинский, Covid-19, Локдаун.
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