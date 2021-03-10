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Среда, 10.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 10 марта: на Прикарпатье разворачивают дополнительные ковидные госпитали, раскрыта "сенсация" от Гордона

Итоги 10 марта: на Прикарпатье разворачивают дополнительные ковидные госпитали, раскрыта "сенсация" от Гордона
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф

В среду, 10 февраля, в Украине произошло большое количество событий.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

На утро среды 10 марта, украинские медики зарегистрировали 6377 человек заболевших коронавирусом. При этом, за сутки умерли 219 человек. Стоит отметить, что в Украине еще с 21 января (тогда этот показатель равнялся 241 умершему) не фиксировалось более 200 смертей в сутки. При этом ситуация в Ивано-Франковской области продолжает обостряться, в связи с чем пришлось открывать второй мобильный госпиталь для больных коронавирусом и останавливать автобусы.

"Секрет" Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл секрет, что имел ввиду под "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который должен наступить в понедельник, 15 марта. Напомним, Гордон изначально анонсировал важное событие, приуроченное на понедельник, 15 марта, не рассказав деталей, что же такого важного должно произойти "для всей Украины" в грядущий понедельник. В сети Гордона высмеяли за его секретность. Позже выяснилось, что речь идет про расследование Bellingcat о "вагнеровцах". Отметим, что о том, что Гордон засекретил именно дату выхода расследования Bellingcat о "вагнеровцах", рассказала "Телеграфу" консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова. Подробнее об этом, читайте в материале: "Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта.

Подрыв военных на Донбассе

 Сотрудники ГБР выяснили, что подрыв трех военных, что погибли на Донбассе 14 февраля, произошел из-за халатности бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, которому уже объявили о подозрении.

Госпитализация Поляковой

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария попала в больницу. Полякова-младшая сообщила о госпитализации у себя на страничке в Инстаграме, опубликовав несколько сторис с машины скорой помощи и больничной палаты. Маша рассказала, что в больницу она попала из-за аппендицита.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Коронавирус, Дмитрий Гордон, Маша Полякова, Covid-19.
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