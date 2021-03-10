Итоги 10 марта: на Прикарпатье разворачивают дополнительные ковидные госпитали, раскрыта "сенсация" от Гордона

В среду, 10 февраля, в Украине произошло большое количество событий.
"Телеграф" выбрал главные из них.
На утро среды 10 марта, украинские медики зарегистрировали 6377 человек заболевших коронавирусом. При этом, за сутки умерли 219 человек. Стоит отметить, что в Украине еще с 21 января (тогда этот показатель равнялся 241 умершему) не фиксировалось более 200 смертей в сутки. При этом ситуация в Ивано-Франковской области продолжает обостряться, в связи с чем пришлось открывать второй мобильный госпиталь для больных коронавирусом и останавливать автобусы.
Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл секрет, что имел ввиду под "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который должен наступить в понедельник, 15 марта. Напомним, Гордон изначально анонсировал важное событие, приуроченное на понедельник, 15 марта, не рассказав деталей, что же такого важного должно произойти "для всей Украины" в грядущий понедельник. В сети Гордона высмеяли за его секретность. Позже выяснилось, что речь идет про расследование Bellingcat о "вагнеровцах". Отметим, что о том, что Гордон засекретил именно дату выхода расследования Bellingcat о "вагнеровцах", рассказала "Телеграфу" консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова. Подробнее об этом, читайте в материале: "Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта.
Сотрудники ГБР выяснили, что подрыв трех военных, что погибли на Донбассе 14 февраля, произошел из-за халатности бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, которому уже объявили о подозрении.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария попала в больницу. Полякова-младшая сообщила о госпитализации у себя на страничке в Инстаграме, опубликовав несколько сторис с машины скорой помощи и больничной палаты. Маша рассказала, что в больницу она попала из-за аппендицита.