Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции

Коронавирус в Украине

19 марта, в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 797 новых случаев больше, чем за предыдущие 24 часа.

На фоне этого Киев попал в "красную зону" карантина.

Рада провалила голосование по отмене летнего времени

Народные депутаты не отменили процедуру перехода на летнее время и отправили законопроект на доработку

Медведчук проиграл в суде по делу о запрете продажи книги про Стуса

Киевский апелляционный суда отменил запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Виктор Медведчук на заседание суда не явился.

Украина вводит новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

Жеребьевка Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2020/21. В ходе церемонии стали известны четыре пары четвертьфиналистов, а также потенциальные пары полуфиналистов и номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. В ходе мероприятия определились четыре пары четвертьфиналистов.

Саша Грей удивила публику новыми талантами

Американская актриса фильмов для взрослых Саша Грей испробовала себя в новой роли. Теперь она занимается кулинарией и даже приготовила борщ.