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Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции

Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

19 марта, в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 797 новых случаев больше, чем за предыдущие 24 часа.

На фоне этого Киев попал в "красную зону" карантина. 

Рада провалила голосование по отмене летнего времени

Верховная Рада

Народные депутаты не отменили процедуру перехода на летнее время и отправили законопроект на доработку

Медведчук проиграл в суде по делу о запрете продажи книги про Стуса

Дело Василия Стуса

Киевский апелляционный суда отменил запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Виктор Медведчук на заседание суда не явился.

Украина вводит новые санкции

СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц

Жеребьевка Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2020/21. В ходе церемонии стали известны четыре пары четвертьфиналистов, а также потенциальные пары полуфиналистов и номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

жеребьевка Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. В ходе мероприятия определились четыре пары четвертьфиналистов.

Саша Грей удивила публику новыми талантами

Саша Грей

Американская актриса фильмов для взрослых Саша Грей испробовала себя в новой роли. Теперь она занимается кулинарией и даже приготовила борщ. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 188

Все по теме:

СНБО, Виктор Медведчук, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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