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Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 27 марта: новый виток разборок Зеленского и КСУ, несостыковки с "красной" зоной в Украине
Итоги дня 27 марта: новый виток разборок Зеленского и КСУ, несостыковки с "красной" зоной в Украине

Итоги дня 27 марта: новый виток разборок Зеленского и КСУ, несостыковки с "красной" зоной в Украине

Итоги дня 27 марта: новый виток разборок Зеленского и КСУ, несостыковки с "красной" зоной в Украине
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 27 марта зарегистрировали 17 424 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом умерли 290 граждан.

Хуже всего по заболеваемости ситуация во Львовской области.

Минздрав за день дважды обновил карту карантинного зонирования областей - хотя показатели не изменились, в обновленной версии стало меньше "красных" областей.

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Вместе с Александром Тупицким должности в Конституционном суде лишился и судья Александр Касминин.

"Динамо" разгромило своих тезок из Бухареста

27 марта киевское "Динамо" в рамках товарищеского матча принимало "Динамо" (Бухарест). Встреча, проходившая в столице Украины на стадионе имени Лобановского, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Непобедимый украинец добыл победу на вечере бокса в России

Украинский боксер легкого веса Зоравор Петросян провел свой 11 поединок в профи. Противостоял небитому украинцу опытный южноафриканец Кооса Сибийя.

София Стужук показала, как восстанавливается после операции по увеличению груди

Блогер показала, как восстанавливается после операции. Так как импланты большие, они давят на легкие, поэтому ей приходится их разрабатывать, чтобы она могла хорошо дышать. 

Оксана Марченко стала бабушкой

Известная телеведущая Оксана Марченко - мама двух детей: сына Богдана и дочери Дарьи. А теперь она еще и бабушка - у Богдана и его супруги Екатерины родился сын

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В новом эпизоде экстремальной тревел-передачи "Світ навиворіт", бессменный ведущий Дмитрий Комаров познакомил зрителей с уникальным парнем из Пакистана.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

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Коронавирус, Александр Тупицкий, Итоги дня, Covid-19.
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