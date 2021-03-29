Итоги дня 29 марта: результаты довыборов в Раду, Дубилета объявили в розыск, Суэцкий канал разблокировали

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Президент Литвы вслед за Байденом признал, что Путин - убийца

Вслед за президентом США Джо Байденом президента России Владимира Путина назвал убийцей и президент Литвы Гитанас Науседа.

Названо имя победителя довыборов в Раду в Донецкой области

Мэр Доброполья Андрей Аксенов от партии "Порядок" окончательно победил на довыборах в Верховную Раду в Донецкой области – он получил 65,46% голосов

Экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета

Движение по Суэцкому каналу возобновили

Огромный контейнеровоз Ever Given, который причинил транспортный коллапс в Суэцком канале, наконец освободили из ловушки.

Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил необычный рекорд Гиннеса

Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил новый, необычный, рекорд Гиннеса. Картина побила рекорд по самому длинному названию для фильма, номинированного на Оскар.

Джейсон Деруло объявил, что скоро станет отцом

Популярный американский певец и танцор Джейсон Деруло и его возлюбленная - Дженна Фрумес - поделились радостной новостью, которая случилась в их жизни. Они вскоре станут родителями первенца.

62-летняя Мадонна поразила сеть откровенными фото

Американской певице Мадонне - 62 года и она не стесняется своего возраста. В то время, когда ее ровесницы надевают закрытые наряды, она выходит в свет, демонстрируя все свои прелести.