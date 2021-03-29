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Понедельник, 29.03.2021
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Итоги дня 29 марта: результаты довыборов в Раду, Дубилета объявили в розыск, Суэцкий канал разблокировали

Итоги дня 29 марта: результаты довыборов в Раду, Дубилета объявили в розыск, Суэцкий канал разблокировали
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

Все по теме:

Суэцкий канал, Коронавирус, Александр Дубилет, Итоги дня, Covid-19, Ever Given, Андрей Аксенов.
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