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Сеть повеселил пост Зеленского про "семь пятниц на неделе"

Сеть повеселил пост Зеленского про "семь пятниц на неделе"
16:00 Сегодня Телеграф

В интернете обсуждают новый пост главы страны на его официально странице в Instagram. От имени Владимира Зеленского было выложена реакция на пятничное заседание СНБО.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделе", - указано в сообщении.

 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

 

Многие обратили внимание, что крылатое выражение "семь пятниц на неделю" означает, что человек постоянно меняет свое мнение. Вряд ли именно такое хотел написать о себе президент.

"Как еще говорят, семь раз проверь значение фразеологизма, а потом пиши", - прокомментировал ситуацию другой комик, ставший политиком Сергей Притула.

Пользователи сети также высказали свои мысли по данному поводу:

"Ну а может он просто хочет ничего не делать, потому что устал и правильно выразился?", "Как говорят - не хочешь не ешь, а впереди отца не лезь", "А вообще то наверное такой не очень удачную шутку", "Я понимаю, что его только по пятницам порулить выпускают, все остальные дни рулит Ермак".

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Отметим, на заседаниях СНБО по пятницам уже несколько месяцев принимаются резонансные решения. За это время были введены санкции против ряда физических и юридических лиц. Среди них: 10 топ-контрабандистов, Россотрудничество, Украины;  81 юридическое лицо из России, включая СМИ страховые и строительные компании; национализировали "Мотор Сич"; наложили санкции на народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супругу Оксаны Марченко; аннулировали лицензию у каналов Zik, 112, Newsone и многое другое.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель попала в неловкую ситуацию, перебив выступление президента Литвы Гитанаса Науседы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Интернет, СНБО, Владимир Зеленский, Крылатые фразы.
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