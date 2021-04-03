Сеть повеселил пост Зеленского про "семь пятниц на неделе"

В интернете обсуждают новый пост главы страны на его официально странице в Instagram. От имени Владимира Зеленского было выложена реакция на пятничное заседание СНБО.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделе", - указано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Многие обратили внимание, что крылатое выражение "семь пятниц на неделю" означает, что человек постоянно меняет свое мнение. Вряд ли именно такое хотел написать о себе президент.

"Как еще говорят, семь раз проверь значение фразеологизма, а потом пиши", - прокомментировал ситуацию другой комик, ставший политиком Сергей Притула.

Пользователи сети также высказали свои мысли по данному поводу:

"Ну а может он просто хочет ничего не делать, потому что устал и правильно выразился?", "Как говорят - не хочешь не ешь, а впереди отца не лезь", "А вообще то наверное такой не очень удачную шутку", "Я понимаю, что его только по пятницам порулить выпускают, все остальные дни рулит Ермак".

Отметим, на заседаниях СНБО по пятницам уже несколько месяцев принимаются резонансные решения. За это время были введены санкции против ряда физических и юридических лиц. Среди них: 10 топ-контрабандистов, Россотрудничество, Украины; 81 юридическое лицо из России, включая СМИ страховые и строительные компании; национализировали "Мотор Сич"; наложили санкции на народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супругу Оксаны Марченко; аннулировали лицензию у каналов Zik, 112, Newsone и многое другое.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель попала в неловкую ситуацию, перебив выступление президента Литвы Гитанаса Науседы.