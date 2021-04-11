Итоги дня 11 апреля: новые детали в деле сбитого над Донбассом "Боинга", ужесточение карантина в Харькове

Коронавирус в Украине

11 апреля в Украине зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник.

В Харькове ужесточили карантин

С воскресенья, 11 апреля, Харьков переходит в "красную зону" из-за коронавируса.

Новые детали дела о сбитии MH17

Журналисты получили доступ к тысячам телефонных разговоров Сергея Дубинского, одного из четырех обвиняемых по делу о сбитии самолета Boeing рейса MH17.

Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac

Разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты. Это признали в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний

Сборная Украины стала триумфатором ЧЕ в Москве

В Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная Украины, которая отправилась в Россию в составе 16 спортсменов, триумфально выступила на турнире, выиграв медальный зачет.

Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски спустя почти месяц после родов показала стройную фигуру в купальнике.

Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж

Известная порноактриса Райли Рид (Riley Reid) нашла свою вторую половинку и объявила о грядущей свадьбе.

Данные пользователей Clubhouse слили в сеть

На популярный хакерский форум просочилась база данных SQL, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse.