Итоги дня 11 апреля: новые детали в деле сбитого над Донбассом "Боинга", ужесточение карантина в Харькове

Коронавирус в Украине
11 апреля в Украине зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник.
В Харькове ужесточили карантин
С воскресенья, 11 апреля, Харьков переходит в "красную зону" из-за коронавируса.
Новые детали дела о сбитии MH17
Журналисты получили доступ к тысячам телефонных разговоров Сергея Дубинского, одного из четырех обвиняемых по делу о сбитии самолета Boeing рейса MH17.
Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac
Разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты. Это признали в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний
Сборная Украины стала триумфатором ЧЕ в Москве
В Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная Украины, которая отправилась в Россию в составе 16 спортсменов, триумфально выступила на турнире, выиграв медальный зачет.
Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски спустя почти месяц после родов показала стройную фигуру в купальнике.
Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж
Известная порноактриса Райли Рид (Riley Reid) нашла свою вторую половинку и объявила о грядущей свадьбе.
Данные пользователей Clubhouse слили в сеть
На популярный хакерский форум просочилась база данных SQL, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse.