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Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине

Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
21:35 Сегодня Телеграф

В четверг, 29 апреля, произошло сразу несколько важных событий.

"Телеграф" сделал подборку самых ключевых из них.

Коронавирус в Украине

На утро четверга, 29 апреля, в Украине зарегистрировали 11 627 человек с коронавирусом. При этом в больницы попали 3096 человек, 387 пациентов выздоровели, 18 442 украинцев справились с вирусом.

Отставка Мустафы Найема

Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем уходит из ГК "Укроборонпром". Его должность больше не будет существовать. Внезапное увольнение Мустафы Найема с должности замгендиректора в госконцерне "Укроборонпром" и ликвидация занимаемой им должности вызвала бурную реакцию украинских политиков и общественных деятелей.

Закон Зеленского

В Украине дали "зеленый свет" на проведение аукционов, где будут выставлены объекты большой приватизации, несмотря на карантинные ограничения. Таким образом, власти пытаются улучшить бизнес-климат в государстве. Соответствующий закон № 1365-ІХ, принятый Верховной Радой 30 марта 2021 года, подписал в четверг 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

Моргенштерн – "персона нон грата"

В Украине откликнулись на просьбы запретить российскому исполнителю Моргенштерну (настоящее имя - Алишер Валеев) въезд в страну, и внесли в список тех, кто угрожает нацбезопасности Украины. Сам Моргенштерн на это матом выругался о политике и назвал украинцев и россиян братьями.

Памятная дата у герцогов Кембриджских

29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон связали себя узами брака. Несмотря на все события, которые уже успели потрясти королевскую семью, для герцогов Кембриджских 2021 год - это 10-летие их семьи, "оловянная" свадьба.

"Новая Мишина"

Героиней второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка" стала украинская певица, композитор и представительница от Украины на "Евровидении-2013" Злата Огневич.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

Все по теме:

Злата Огневич, Законы, Мустафа Найем, Коронавирус, Моргенштерн, Итоги дня, Covid-19.
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