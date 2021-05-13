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Четверг, 13.05.2021
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Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова

Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф

Четверг, 13 мая, запомнится сразу несколькими резонансными событиями.

"Телеграф" составил картину дня из самых ключевых из них.

Коронавирус

В украинских центрах тестирования на утро четверг, 13 мая, в Украине зарегистрировали 6 813 людей с коронавирусом. При том, что в стране выросло число тяжелых больных.

Обыски

В четверг, 13 мая, по Киеву прокатилась волна обысков. Так, Киевская прокуратура устроила обыски в КП "Киевский метрополитен". Причиной стало возможное уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумма ущерба может составлять 9 миллионов гривен.

Кроме того, сотрудники прокуратуры и ГУ ГФС Киева нагрянули с обысками на коммунальное предприятие "Киевавтодормост", а также подрядных предприятий. Сумма ущерба может составлять 30 миллионов гривен.

Также обыск проходил по месту жительства экс-главы Конституционного суда Украины и лишенного статуса судьи КС Александра Тупицкого.

Дело Медведчука

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной изменеСудья назначил нардепу круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. При этом Медведчук должен будет носить электронный браслет.

ЧП у Разумкова

В аэропорту Херсона аварийную посадку совершил вертолет, в котором находился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Вертолеты, Суды, Виктор Медведчук, Коронавирус, Обыски, Итоги дня, Covid-19.
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