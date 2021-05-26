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Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 26 мая: запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, решение Интерпола по Чаусу, Фиала купил "Украинскую правду"

Итоги дня 26 мая: запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, решение Интерпола по Чаусу, Фиала купил "Украинскую правду"
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф

Среда, 26 мая, запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал главное.

Коронавирус в Украине

На утро среды, 26 мая, в центрах по тестированию у 3395 человек подтвердился диагноз COVID-19. При том, что госпитализировали более 1,7 тыс. человек.

Табу на импорт электроэнергии из России

НКРЭКУ в среду, 26 мая, приняла решение о запрете импорта электроэнергии в страну из Российской Федерации и Беларуси на 4 месяца.

Дело Чауса

Судья Николай Чаус, который недавно завел Telegram-канал, где начал делиться откровениями, перестал числиться в международном розыске. Интерпол принял такое решение еще в конце апреля.

Новый собственник "УП"

Генеральный директор группы компаний Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем интернет-издания "Украинская правда".

Задержание Элджея

После слухов о расставании супруг Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей попал в скандал, после того, как пытался скрыться от полицейских за рулем своего спорткара. Но его задержали.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

Все по теме:

Украинская правда, Коронавирус, Импорт электроенергии, Итоги дня, Covid-19.
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