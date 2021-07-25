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Воскресенье, 25.07.2021
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Итоги дня 25 июля: новые случаи штамма Дельта на Львовщине, вторая медаль Украины на Олимпиаде

Итоги дня 25 июля: новые случаи штамма Дельта на Львовщине, вторая медаль Украины на Олимпиаде
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро воскресенья, 25 июля, в Украине зафиксировали значительно больше случаев госпитализаций, чем количество новых инфицированных коронавирусом.

Тем временем, во Львовской области подтвердили три новых случая инфицирования более опасным штаммом Дельта

Наводнения в мире

На один из крупнейших городов Китая Шанхай налетел мощный тайфун "Иньфа". По данным местной метеорологической службы, скорость ветра местами достигала 38 метров в секунду, а это примерно 138 км/ч. 

Сильно пострадали и Филиппины, где сильные муссонные дожди усилились тайфуном.

Пострадала и Европа. В Бельгии ночью на 25 июля грозы и сильные дожди вызвали наводнения во многих районах страны.

Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио прошел турнир шпажистов. Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место одолел итальянца Андреа Сантарелли

Дженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила свои отношения с бывшим женихом, голливудским актером Беном Аффлеком. 

Концерты Коржа и Монатика

Покрытие известного в Украине стадиона "Черноморец" в Одессе пришло в негодность после выступления Коржа и Монатика

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Олимпиада, Коронавирус, Игорь Рейзлин, Итоги дня, Covid-19.
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