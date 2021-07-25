Итоги дня 25 июля: новые случаи штамма Дельта на Львовщине, вторая медаль Украины на Олимпиаде

Коронавирус в Украине

На утро воскресенья, 25 июля, в Украине зафиксировали значительно больше случаев госпитализаций, чем количество новых инфицированных коронавирусом.

Тем временем, во Львовской области подтвердили три новых случая инфицирования более опасным штаммом Дельта.

Наводнения в мире

На один из крупнейших городов Китая Шанхай налетел мощный тайфун "Иньфа". По данным местной метеорологической службы, скорость ветра местами достигала 38 метров в секунду, а это примерно 138 км/ч.

Сильно пострадали и Филиппины, где сильные муссонные дожди усилились тайфуном.

Пострадала и Европа. В Бельгии ночью на 25 июля грозы и сильные дожди вызвали наводнения во многих районах страны.

Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио прошел турнир шпажистов. Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место одолел итальянца Андреа Сантарелли.

Дженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила свои отношения с бывшим женихом, голливудским актером Беном Аффлеком.

Концерты Коржа и Монатика

Покрытие известного в Украине стадиона "Черноморец" в Одессе пришло в негодность после выступления Коржа и Монатика.