Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали 265 новых заражений коронавирусной инфекцией на утро понедельника, 2 августа. Среди заболевших - 1 медработник и 11 несовершеннолетних.

СБУ разоблачила группировку Кивы

В СБУ отчитались о нейтрализации пророссийской группировки, причастной к совершению тяжелых преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине.

В России хотят судить Коломойского

В России завели уголовное дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в создании преступного сообщества.

Нападение на танцора Нади Дорофеевой

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что танцор шоу-балета украинской певицы Нади Дорофеевой был избит неизвестным мужчиной.

Нападавший оказался действующим сотрудником Управления государственной охраны Украины.

ГБР уже произвела задержание злоумышленника. А в сети тем временем появилось видео момента нападения.

"Шахтер", "Заря" и "Колос" узнали соперников в еврокубках

В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Зинченко и Седан сообщили о пополнении в семье

В семье полузащитника национальной сборной Украины по футболу Александра Зинченко и его супруги Влады Зинченко (Седан) 1 августа родилась дочь.

Певица MamaRika родила первенца

Известная украинская R'n'B-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), и ее супруг комик Сергей Середа впервые стали родителями.