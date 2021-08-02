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Понедельник, 02.08.2021
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Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы
Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы

Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы

Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы
Обновлено 21:01 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали 265 новых заражений коронавирусной инфекцией на утро понедельника, 2 августа. Среди заболевших - 1 медработник и 11 несовершеннолетних.

СБУ разоблачила группировку Кивы

В СБУ отчитались о нейтрализации пророссийской группировки, причастной к совершению тяжелых преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине. 

В России хотят судить Коломойского

В России завели уголовное дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в создании преступного сообщества.

Нападение на танцора Нади Дорофеевой

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что танцор шоу-балета украинской певицы Нади Дорофеевой был избит неизвестным мужчиной.

Нападавший оказался действующим сотрудником Управления государственной охраны Украины.

ГБР уже произвела задержание злоумышленника. А в сети тем временем появилось видео момента нападения

"Шахтер", "Заря" и "Колос" узнали соперников в еврокубках

В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Зинченко и Седан сообщили о пополнении в семье

В семье полузащитника национальной сборной Украины по футболу Александра Зинченко и его супруги Влады Зинченко (Седан) 1 августа родилась дочь.

Певица MamaRika родила первенца

Известная украинская R'n'B-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), и ее супруг комик Сергей Середа впервые стали родителями.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

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СБУ, Игорь Коломойский, Илья Кива, Итоги дня.
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