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Пятница, 13.08.2021
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Итоги дня 13 августа: задержание главы ГПЗКУ, прощание с последним внуком Франко, нападение на Беленюка
Итоги дня 13 августа: задержание главы ГПЗКУ, прощание с последним внуком Франко, нападение на Беленюка
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Итоги дня 13 августа: задержание главы ГПЗКУ, прощание с последним внуком Франко, нападение на Беленюка

Итоги дня 13 августа: задержание главы ГПЗКУ, прощание с последним внуком Франко, нападение на Беленюка
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали за сутки 1263 заражения коронавирусом. Это на 16 человек больше чем накануне. Среди заболевших на 13 августа - 73 ребенка и 52 медработника. 

В Киеве при попытке бегства из Украины задержали руководителя зерновой госкорпорации

В Киеве утром, 13 августа, при попытке бегства из Украины задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко.

Его подозревают в растрате государственных средств. Предварительно сумма убытков - 57 миллионов долларов США, что эквивалентно более 1.5 млрд гривен. 

В Киеве простились с последним внуком Ивана Франко

В Киеве в пятницу, 13 августа, состоялось прощание с культурным деятелем, дипломатом, украинским ученым-инженером и общественным деятелем Роландом Франко. Последний внук Ивана Франко умер в среду, 11 августа, в столице. Мужчине было 89 лет.

В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка

В пятницу, 13 августа, в центре Киева в Печерском районе неизвестные начали конфликт с борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком и чуть не избили его.

Салфетку плачущего Месси продают за миллион долларов

Салфетка, в которую высморкался Лионель Месси, стала ценным лотом на аукционе

Бритни Спирс свободна

Бритни Спирс долгое время боролась за то, чтобы ее отец Джейми был отстранен от должности, которая дает ему обширную власть над ней, и он готов допустить это - по крайней мере, в какой-то момент в будущем.

Появились первые видео с МакSим после больницы

В пятницу, 13 августа, российскую певицу Марину Абросимову, более известную как МакSим, выписали из больницы, где последние пару месяцев звезда находилась в реанимации.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 283

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Жан Беленюк, Итоги дня, Роланд Франко, Андрей Власенко.
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